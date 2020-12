Trên 80.000 tác phẩm dự thi những kỷ niệm về thầy cô và mái trường

Quảng cáo

Sáng nay, 17/12, Báo Giáo dục và Thời đại (đơn vị được Bộ GD&ĐT giao thường trực tổ chức hàng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; Ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh) đã tổ chức lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020”.Theo ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập báo Giáo dục Thời đại, sau thời gian phát động, ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được trên 80.000 bài dự thi gửi về từ khắp mọi miền của đất nước. Hình ảnh thầy cô giáo được nhìn đa chiều, đa diện, song dù ở góc độ nào, mối quan hệ nào, các tác phẩm dự thi đều miêu tả những hình ảnh đẹp, độc đáo về thầy cô giáo. Nhiều người đã trở thành nhà giáo và đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là do ảnh hưởng và được sự dìu dắt thuở ấu thơ từ thầy cô giáo của mình.Có thể kể đến tác phẩm “Cô Hiền” của tác giả Phan Thị Thu Trang (Hà Nội). Có lẽ ai cũng có thể tìm thấy hình ảnh của mình trong đó bởi chẳng ai không trải qua những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Đúng như lời tựa và tác giả nhắn gửi ngay đầu tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi. Những trò nghịch ngợm “bá đạo” nhưng cũng rất đỗi hồn nhiên với bao ký ức hiện lên trong từng con chữ mà tác giả muốn gửi gắm.“Có những mẩu chuyện đẹp đẽ về tháng ngày quàng khăn đỏ, đến giờ, khi chúng tôi buộc mình vào những nỗi lo cơm áo gạo tiền; những hợp đồng, hoá đơn, sổ sách, bận tâm gây dựng các mối quan hệ và giao tiếp xã hội, làm sao nhớ hết được cái thời cấp 2 trong sáng ấy. Nên tất cả kỷ niệm vụn vặt này xin dành tặng cho cô - Cô Hiền, một người thầy, người truyền lửa, người bạn, người đồng hành và sau tất cả, cô như một người mẹ thứ hai của tập thể Lớp G.”, cô Trang viết Đây cũng là tác phẩm giành được giải nhất của cuộc thi.Tác phẩm “Ánh sáng cuối con đường” của tác giả Trần Thị Thanh Tân (Thái Nguyên) có nội dung viết về cô giáo giàu lòng nhân ái Trần Minh Hoà đã truyền lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương cho bao thế hệ học trò, trong đó có tác giả. Ngọn lửa ấy vẫn cháy mãi để cô giáo Trần Thị Thanh Tân hôm nay tiếp tục nắm tay các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn của quê hương đến tương lai tươi sáng…Hình thức trình bày tác phẩm dưới nhiều hình thức khác nhau. Như tác giả Võ Tá Hùng Dũng, học sinh lớp 6/5 Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh hồi ức về quãng thời gian học tiểu học với 100 trang là những câu chuyện, kỷ niệm và hình ảnh thời tiểu học được trân trọng lưu giữ minh họa trong tác phẩm dự thi. Tác giả Hoàng Mai Linh học sinh lớp 11A6 Trường THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh thiết kế cả giá gỗ khắc họa hình ảnh thầy cô và con thuyền để minh hoạ cho bài dự thi; Tác giả Nguyễn Trung Kiên, Trường Đại học An ninh nhân dân với tác phẩm “Người thầy truyền lửa” được viết tay, trình bày trên chất liệu giấy Karft màu nâu vàng. Việc lựa chọn chất liệu giấy đã phần nào thể hiện sự công phu và tâm huyết với tác phẩm. Các em học sinh tiểu học nắn nót từng nét chữ màu mực tím rất đẹp, tự tay vẽ, trang trí cho tác phẩm của mình….Tác giả Phan Thị Thu Trang (giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân), chủ nhân giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Cô Hiền” chia sẻ tình cờ biết đến cuộc thi khi đọc báo và thấy đây là một cuộc thi rất ý nghĩa, đúng theo tinh thần “lan tỏa những giá trị nhân văn”, “nối dài lòng tri ân các thế hệ nhà giáo”.Tình cờ hơn nữa, thời gian đó chị đang ấp ủ viết một cái gì đó nho nhỏ làm quà tặng Cô giáo chủ nhiệm cấp 2 nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Tác phẩm dài hơn 20 trang được cô Trang kể lại bằng những tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi như lúc đợi đón con. Chính vì vậy, tác phẩm được hoàn thành vào đúng lúc thời gian nhận bài dự thi vào những ngày cuối. Cô Hiền là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô Phan Thị Thu Trang năm lớp 8,lớp 9. Theo cô Trang, lớp của cô nổi tiếng toàn trường vì nghịch ngợm. Khi nhận lớp, cô Hiền đã cảm hoá dần dần bằng chính tình yêu thương của mình.

Nghiêm Huê