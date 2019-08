Trung tâm ngoại ngữ hứa cho đi du lịch, du học để truyền đạo trái phép

Quảng cáo

Ngày 26/8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ hoạt động truyền đạo trái phép tại Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy, đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê.



Theo cơ quan công an, trung tâm trên do bà Trần Thị Tâm (SN 1993, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm đại diện pháp luật. Tối 20-8, Đội An ninh Công an quận Thanh Khê đã kiểm tra hành chính trung tâm và phát hiện tại tầng 3 có 4 giáo viên đang tổ chức truyền đạo trái phép cho 18 học viên.

Trong 4 giáo viên trên có một người tên Shin Book (SN 1986, quốc tịch Hàn Quốc). 3 giáo viên còn lại đều ngụ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Thời điểm kiểm tra, trung tâm không xuất trình được giấy phép hoạt động giảng dạy ngoại ngữ. Công an đã tạm giữ hơn 400 quyển kinh Thánh bằng tiếng Việt, 1 quyển kinh thánh bằng tiếng Hàn.

Theo Người lao động