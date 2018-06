Trước kỳ thi THPT: Trường học đổ tường, phải chuyển điểm thi

TPO - Cụ thể, tại Lai Châu, Huyện Than Uyên có điểm thi tại Trường THPT Mường Than do mưa lớn đã bị đổ tường rào. Địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng cách đó khoảng nửa km.