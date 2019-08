Trường ĐH Đông Đô đang chơi trò “mèo vờn chuột”?

Quảng cáo

Sáng nay, 25/8, từ 9-10h sáng, có hàng trăm học viên của 4 lớp ngành Luật Kinh tế của trường ĐH Đông Đô học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng đã có mặt theo lịch hẹn của trường.

Hẹn một đằng, thành phần làm việc một nẻo



Trước đó, trên trang facebook của Khoa CNTT và Luật Kinh tế của trường ĐH Đông Đô có phát đi thông báo: để giải quyết các vấn đề mà thời gian gần đây báo chí mạng đưa tin về trường ĐH Đông Đô, Ban Giám hiệu nhà trường có buổi làm việc với trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng à sinh viên lớp LK522.03 và đại diện cho sinh viên các lớp LK52202, 04,05. Thành phần của trường có ông Lê Ngọc Tòng, phó hiệu trưởng, bà Trần Kim Oanh, phó hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Thảo.

Thế nhưng, theo lịch hẹn của trường là làm việc lúc 10h ngày 25/8 nhưng đến 11h30 mới thấy đoàn “công tác” của trường ĐH Đông Đô xuất hiện. Điều đáng nói, trong suốt thời gian trễ hẹn, phía trường ĐH Đông Đô không đưa ra bất cứ một lời xin lỗi hay thông báo gì, khiến các học viên bức xúc.



Hàng trăm học viên theo học ngành Luật Kinh tế văn bằng 2 và Liên kết của trường ĐH Đông Đô tại Hải Phòng bức xúc vì mất ngày mất buổi mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía trường ĐH Đông Đô sáng nay 25/8

Khi có mặt, đại diện nhà trường khẳng định do chỉ làm việc với các học viên nhưng lại thấy có sự xuất hiện của cơ quan báo chí truyền hình nên không làm việc và đòi ghi phiếu điểm danh nhưng các học viên đều phản ứng vì trường đã để họ đợi quá lâu, mất ngày mất buổi.Điều khiến học viên bất ngờ hơn là không có một lãnh đạo nào của trường xuất hiện để trả lời các thắc mắc của họ.Mà đoàn công tác của trường được các thành viên tự giới thiệu gồm một người tên Nghiệp, một người tên Hiệp, trong đó là một phó phòng đào tạo, một trưởng phòng công tác chính trị sinh viên. Hai người này đều mới được nhận nhiệm vụ vài ngày. Chỉ có cô Thảo là người cũ.Chính vì vậy nhiều học viên đã đứng lên phản đối. Vì tất cả những người đại diện cho trường ĐH Đông Đô có mặt ở buổi làm việc đều không đúng thành phần như đã thông báo với họ. “Chúng tôi nhận dược thông báo là có hai hiệu phó xuống giải đáp thắc mắc của chúng tôi. Giờ không có hiệu phó nào. Không những thế, các anh nói là người của trường nhưng các anh chị có giấy ủy quyền không? Trong số các anh chị tới gặp chúng tôi hôm nay, không ai có đủ thẩm quyền để giải đáp thắc mắc của chúng tôi” – một học viên bức xúc.Quả thật, đúng như các học viên dự đoán, tất cả các thành phần trong đoàn của trường ĐH Đông Đô xuống làm việc không ai trả lời được các vấn đề mà các học viên đưa ra.Khi trưởng phòng công tác chính trị sinh viên nói rằng xuống đây muốn nghe ý kiến thắc mắc của học viên. Lập tức, một học viên đứng lên khẳng định tất cả các thắc mắc của học viên đã gửi văn bản lên trường và báo chí. Còn hôm nay, không ai trong số họ có nhu cầu phải thắc mắc nữa. Mà điều họ cần là phía trường trả lời những yêu cầu, thắc mắc của học viên như thế nào.Biết bị rơi vào thế bí, vị phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Đông Đô đứng lên xoa dịu các học viên bằng cách khẳng định hôm nay xuống đây tìm cách để bảo vệ quyền lợi cho các học viên. Thế nhưng khi học viên đặt câu hỏi: Họ đã học hai năm, đã thi xong tốt nghiệp, vậy họ có được cấp bằng không? Văn bằng của họ có được công nhận không? Nếu không được công nhận thì số tiền họ bỏ ra để học suốt hai năm qua có được hoàn lại không? Những câu hỏi này, phía phòng đào tạo cũng như phòng công tác chính trị tư tương sinh viên của trường ĐH Đông Đô không trả lời được.Bí quá, họ lôi phản ánh của báo chí gần đây là trường được Bộ GD&ĐT duyệt chỉ tiêu đào tạo văn bằng hai như một cứu cánh trước các học viên.Điều nực cười ở chỗ, phía phòng đào tạo của trường ĐH Đông Đô vin vào một ý trả lời báo chí của lãnh đạo Vụ giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT là: những học viên học thật, thi thật, đáp ứng đầy đủ điều kiện, quy định về tuyển sinh đầu vào, điều kiện đầu ra, quá trình tổ chức quản lý đào tạo đúng quy chế, có hồ sơ lưu, minh chứng đầy đủ thì nhà trường phải đảm bảo quyền lợi cho người học. Tuy nhiên, vị lãnh đạo phòng đào tạo khẳng định trường sẽ rà soát lại xem ai đáp ứng yêu cầu trên rồi mới có phương án. Ngay sau đó, học viên đứng lên khẳng định tất cả những người theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng đều học thật, thi thật, đủ điều kiện, vậy bao giờ trường cấp bằng?Không những thế, các học viên thấy vô cùng ngạc nhiên khi phía phòng đào tạo thông báo điều này. Vì thông báo tuyển sinh do trường thông báo, giấy nhập học do trường cấp, trường mở lớp, trường cử giáo viên về dạy, trường tổ chức thi. Không hiểu sao giờ trường lại đi rà soát lại xem ai học thật, thi thật!!! Cô Thảo cũng khẳng định trước lớp là lớp cô đảm nhận giám sát đều có đầy đủ thông tin cần thiết để minh chứng cho việc học thật, thi thật của học viên.Cuộc họp chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ, và tất cả những thắc mắc của học viên đều không có lời giải đáp. Trường cũng không cho họ được một cái hẹn cụ thể như thế nào.

