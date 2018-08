Trường học ngổn ngang bùn đất, ngày tựu trường bị hoãn

Ngày 20/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Hoàn – CVP Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhà nước, Sở đã khẩn trương chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai các phương án tại chỗ ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp; Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học.

Ở những địa phương, những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, chủ động di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng 2 hoặc nơi cao không có nguy cơ ngập lụt để bảo bảo an toàn tài sản.

“Các huyện bị ngập nhưng thiệt hại không đáng kể, hiện tại nước đã rút và cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh đang tích cực vệ sinh, dọn dẹp. Chỉ riêng huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề nhất, tổng thiệt hại ban đầu tại huyện này hơn 4,4 tỷ đồng. Hôm nay là ngày tựu trường nhưng do mưa lũ, các trường chưa khắc phục xong hậu quả nên các em học sinh chưa thể tới trường”, ông Hoàn cho biết thêm.

Cảnh Huệ