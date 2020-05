Trường 'nóng' tuyển sinh lớp 6 ở Hà Nội: Kiểm tra kết hợp xét học bạ

Quảng cáo

Từ năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường THCS tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh vượt quá chỉ tiêu (trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) được lựa chọn phương thức tuyển sinh xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển kết hợp bài kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Riêng Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam hệ THCS do Sở quản lý nên phương thức tuyển sinh do Sở quy định. Các trường còn lại do UBND quận, huyện, thị xã quản lý nên các trường lên phương án tuyển sinh và được sự đồng ý của đơn vị quản lý.



Ðề thi sẽ “dễ thở” hơn

Hằng năm, nhiều phụ huynh có nhu cầu cho con vào học các trường tuyển sinh không theo tuyến, như THCS Cầu Giấy, THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, THCS-THPT Lương Thế Vinh, THCS Thanh Xuân, THCS Nam Từ Liêm… Các trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp chuẩn bị công bố phương án tuyển sinh năm nay.

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh năm nay dự kiến có 600 chỉ tiêu lớp 6 ở cả 2 cơ sở. Bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Thanh Trì), cho biết, để tránh tình trạng phụ huynh tập trung nộp hồ sơ tại trường, nhà trường sẽ cho đăng ký hồ sơ dự tuyển trực tuyến từ ngày 11/5 đến hết tháng 6. Học sinh sau khi đăng ký hồ sơ, trải qua vòng xét tuyển hồ sơ, học bạ sẽ làm bài kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh vào ngày 5/7. Bài kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng môn Ngữ Văn sẽ có yêu cầu viết thêm 1 đoạn văn ngắn. Đề thi năm nay nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5, tập trung vào học kỳ I.

Một điểm mới trong tuyển sinh là con của những bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 sẽ được cộng điểm ưu tiên; ngoài ra, sẽ bỏ yêu cầu học sinh phải đạt “học sinh giỏi ở bậc tiểu học” như năm trước. Điểm tuyển sinh sẽ được tính bằng điểm học bạ (25%), cộng điểm bài kiểm tra, không cộng bất kỳ điểm ưu tiên về bằng khen, chứng chỉ nào của học sinh đạt được ở các cuộc thi khác. Trước khi làm bài kiểm tra, thí sinh sẽ được ôn tập tại trường 4 buổi nhằm hướng dẫn học sinh cách thức làm bài, học sinh không cần đi ôn thi ở các cơ sở khác.

Hằng năm, mỗi cơ sở chỉ tuyển sinh khoảng 300 học sinh, nhưng lượng hồ sơ phát ra có năm lên tới 4.000. Dự kiến, trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển hồ sơ học bạ lớp 1, 2, 3, 4 và học kỳ I lớp 5 kết hợp làm bài thi đánh giá năng lực. Năm ngoái, trường quy định học bạ tổng kết các môn trung bình đạt điểm 8 trở lên, nhưng năm nay, điểm trung bình các môn chỉ cần đạt điểm 7 trở lên. Bà Na nói rằng, kinh nghiệm qua các năm tuyển sinh cho thấy, điểm bài thi của học sinh có giá trị đánh giá cao hơn so với học bạ.

Dự kiến thi tuyển kết hợp xét tuyển

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Marie -Curie, ông Nguyễn Xuân Khang, cho biết, nhà trường đang chờ kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT Hà Nội, rồi phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Dự kiến, nhà trường tổ chức kiểm tra kiến thức, năng lực học sinh các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội), nói rằng, Sở GD&ĐT chưa có hướng dẫn cụ thể về tuyển sinh đầu cấp đối với các trường “đặc thù”. Tuy nhiên, để chủ động, Trường THCS Thanh Xuân sẽ tuyển khoảng 250 học sinh lớp 6, gồm 5 lớp hệ chất lượng cao và 2 lớp hệ Cambridge.

Dự kiến, phương thức tuyển sinh là kết hợp xét tuyển học bạ với kiểm tra đánh giá năng lực. Học sinh phải có bố hoặc mẹ có hộ khẩu Hà Nội. Để xét tuyển, học sinh phải trải qua 2 vòng, gồm vòng hồ sơ và vòng thực hiện bài kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Đề kiểm tra sẽ do Phòng GD&ĐT ra, nội dung bài kiểm tra thuộc chương trình tiểu học, chủ yếu nằm ở lớp 5. Thí sinh trúng tuyển sẽ được lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Ông Hữu cho biết, thời gian học sinh thực hiện bài kiểm tra, đánh giá năng lực dự kiến diễn ra trong khoảng 20-25/7.

Bà Vũ Thanh Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (huyện Thanh Trì), cho biết, trường tuyển sinh trên toàn huyện. “Dự kiến, năm nay sẽ tổ chức xét tuyển học bạ bậc tiểu học kết hợp bài kiểm tra, đánh giá năng lực, nếu UBND huyện Thanh Trì phê duyệt, nhà trường sẽ tuyển sinh lớp 6 theo phương thức đó để đánh giá sát chất lượng học sinh”, bà nói.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ÐT Hà Nội) cho biết, năm học 2020-2021, UBND thành phố Hà Nội quyết định vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo tuyến do quận, huyện, thị xã quy định như năm học trước, nhưng sẽ điều chỉnh về thời gian tuyển sinh. Trong tuần này, Hà Nội sẽ công bố thời gian tuyển sinh, hướng dẫn phương án tuyển sinh đầu cấp của cả các trường chất lượng cao.



Hà Linh