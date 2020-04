Trường THPT Lê Hồng Phong đuổi học một năm nữ sinh lớp 12 đánh học sinh lớp 10

Quảng cáo

Trước đó, ngày 5/3/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài 58 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh đập. Xác minh ban đầu được biết, nữ sinh lớp 12 nghe thông tin về việc nữ sinh lớp 10 nói xấu mẹ của mình nên đã đánh nữ sinh lớp 10.

Mặc dù biết thông tin về vụ việc, nhưng vì nữ sinh lớp 10 sắp chuyển trường nên đã xin thầy không báo cáo vụ việc. Vì thương học trò nên thầy giáo chủ nhiệm của học sinh bị đánh đã thống nhất với chủ nhiệm của học sinh tham gia đánh không báo cáo vụ việc với ban giám hiệu nhà trường.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Từ nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, Trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn đã thu thập thông tin và xác minh được các học sinh tham gia vụ đánh nhau và học sinh bị đánh. Nhà trường đã báo cáo vụ việc về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn. Đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh đánh nhau viết bản tường trình.

Qua xác minh của nhà trường, các học sinh tham gia vụ đánh nhau được ghi lại trong clip xuất hiện trên mạng xã hội, gồm: Em Lê A. T (lớp 12C3, Trường THPT Lê Hồng Phong) là người chủ động đánh; em Phạm N. A lớp 9C (Trường THCS Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) là người tham gia đánh. Còn người bị đánh là em H.L.Tr., nguyên là học sinh lớp 10A6, Trường THPT Lê Hồng Phong, hiện đã chuyển về một trường THPT ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Sau khi Trường THPT Lê Hồng Phong nhận được thông báo của Công an phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn về việc xử phạt hành chính đối với học sinh Lê A.T, nhà trường đã thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với học sinh Lê A.T. Cụ thể, ngày 28/3, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong ra Quyết định số 12/QĐ-THPT-LHP thi hành kỷ luật đuổi học 1 năm đối với học sinh Lê A.T; đồng thời gửi thông báo về việc kỷ luật học sinh cho UBND phường Ba Đình để quản lý công dân. Trường THPT Lê Hồng Phong cũng đã gửi thông báo về vụ việc và khuyết điểm của em H.L.Tr., nguyên là học sinh lớp 10A6 cho Trường THPT L.V.T. (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), là trường hiện tại em Tr. đang học.



Cùng với đó, nhà trường cũng thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6 và giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 với hình thức khiển trách.

Hoàng Lam