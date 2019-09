Vì sao ngày 5/9 được chọn là ngày lễ khai giảng hàng năm?

C. Ngày Quốc tế Từ thiện

Đáp án đúng là câu C. Ngày Quốc tế Từ thiện, viết tắt là IDC (International Day of Charity) là ngày 5 tháng Chín do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố trong Nghị quyết A/RES/67/105 ngày 17/12/2012... Mục đích chính của Ngày Quốc tế từ thiện là để nâng cao nhận thức và cung cấp một nền tảng chung cho các hoạt động từ thiện liên quan đến tất cả các nơi trên thế giới, cho các cá nhân và các tổ chức từ thiện, cũng như các tình nguyện viên cho mục đích riêng ở các cấp địa phương, quốc gia, khu vực hay quốc tế.