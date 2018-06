Vì sao TT-Huế tạm dừng cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT?

Được biết, thông báo tạm dừng cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT do Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế ký ban hành được gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh này hôm 14/6.



Sở GD&ĐT TT-Huế cho biết, những năm qua, căn cứ mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT cung cấp, Sở này luôn đáp ứng cấp bằng bản sao cho các cá nhân có nhu cầu.



Tuy nhiên, đến nay, phôi bản sao theo mẫu cũ đã hết, trong khi, các quy định pháp lý để cấp bản sao theo mẫu mới do Bộ GD&ĐT ban hành chưa có. Đó cũng là lý do buộc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế phải tạm dừng việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.



Tuy nhiên, phía Sở cho biết sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tái cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp cho người có nhu cầu trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Văn