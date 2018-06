Vụ cô giáo quỳ gối: Chủ đầu tư 'bỏ ngoài tai' lệnh của chính quyền?

Theo ghi nhận của PV, mặc dù đã có quyết định đình chỉ hoạt động Cơ sở nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ của UBND thị trấn Thanh Chương nhưng vào sáng ngày 14/6 cơ sở này vẫn đón trẻ bình thường. Các điều kiện như An toàn cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa hoàn thiện.

Nói về vấn đề này, ông Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT công ty Minh Sang (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình xin chứng nhận các điều kiện An toàn PCCC và An toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cơ sở đã trang bị đầy đủ thiết bị PCCC cần thiết”.

Đặt vấn đề, liệu cơ sở này coi thường chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Làm như thế là ông Đặng Minh Chưởng suy nghĩ chưa đầy đủ. Là một nhà giáo, hoạt động ở lĩnh vực giáo dục, ông Chưởng cần phải hiểu và tuân thủ quy định pháp luật. Nếu có sự cố nào xảy ra về Vệ sinh ATTP, cháy nổ, hoặc chăm sóc trẻ thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm vì buông lỏng quản lý. Trong thời gian tới, nếu nhân dân có nhu cầu gửi trẻ, UBND thị trấn đã chỉ đạo Trường Mầm Non công lập của thị Trấn tổ chức tuyển sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong dịp hè từ ngày 11/6/2018”.

Trước đó, vào ngày 12/6, khi chính quyền thị trấn huyện Thanh Chương đến làm việc tại Cơ sở nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ huyện Thanh Chương, yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Sau buổi làm việc, các cô giáo mầm non tại cơ sở trên đã quỳ gối xin nhà chừng trách đừng đình chỉ. Sự việc trên đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Cảnh Huệ - Văn Bình