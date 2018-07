Vụ điểm thi cao bất thường: Phụ huynh bất bình, thí sinh bật khóc

Phóng viên tác nghiệp gặp khó

Khác với thường lệ, chưa tới 7 giờ, vị Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Vũ Văn Sử đã đến văn phòng làm việc. Bởi lẽ hôm qua là ngày Sở này phải bắt tay vào thực hiện việc rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức thi, chấm thi THPT quốc gia 2018 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT vì những bất thường trong điểm số năm nay.

Trả lời Tiền Phong, ông Sử khẳng định, trước mắt vẫn chỉ cần địa phương rà soát, không có lực lượng khác. Ngoài ra, trả lời báo chí trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho rằng, bộ đã có văn bản đề nghị Hà Giang rà soát lại tất cả quy trình và báo cáo về Bộ trước ngày 17/7. Nếu địa phương giải quyết không xác đáng thì Bộ tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, ngay trong ngày, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh dẫn đầu đã đến Sở này. Đoàn công tác của Bộ và Sở làm việc kín từ cuối giờ trưa đến đêm muộn vẫn chưa thể kết thúc. Theo thông tin được ông Trinh hé lộ: “Đoàn công tác lên phối hợp để làm rõ thông tin về điểm thi bất thường”. Khoảng từ 19 giờ, lực lượng an ninh địa phương được tăng cường đến Sở để bảo vệ an toàn cho toàn bộ công tác rà soát.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, PV gặp khó vì những cái lắc đầu khó hiểu của sở. Cụ thể, khi được đề nghị cung cấp danh sách những thí sinh có điểm cao của địa phương, người đứng đầu sở này từ chối vì: “Tập trung nhân sự cho việc rà soát”. Không khí căng thẳng bao trùm Sở GD&ĐT Hà Giang. Trong khi đó, câu chuyện ở quán nước, trên xe taxi, quảng trường nơi nhiều người tập thể dục đều bàn chuyện điểm số.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Hội đồng thi Hà Giang gồm Phó chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý; Lãnh đạo Sở phối hợp với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc đến nửa đêm, quyết tâm rà soát xong các phần việc đã đặt ra nhằm kịp tiến độ báo cáo trước ngày 17/7.

Thí sinh suy sụp

PV tìm đến nhà nữ sinh N.H, một học sinh giỏi 12 năm liền, liên tục có tên trong danh sách học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia nhưng điểm thi THPT quốc gia cả ba môn chỉ đạt 20,8 điểm. Trong đó, Văn 9 điểm, Tiếng Anh 6 điểm và Toán 5,8 điểm. Mẹ thí sinh này cho biết: “Từ khi biết điểm, con suy sụp nằm một chỗ, không thiết ăn uống, khóc sưng mắt vì nhiều bạn học cùng trường có lực học không thực sự nổi trội nhưng kết quả lại rất cao”. Thương con, phụ huynh này an ủi, động viên con rằng “học tài thi phận” nhưng mỗi ngày nhìn thấy con suy sụp chị không biết phải nói thêm điều gì.

N.H cũng lấy dẫn dụ như, N.V.A, một thí sinh có điểm thi Toán 9,6; Ngoại ngữ 9,6 và Văn 9,75 là điều hoàn toàn không thuyết phục các bạn đồng trang lứa vì V.A còn chỉ học lớp thường Trường THPT Chuyên Hà Giang và có lực học chỉ trên mức bình thường. Điểm thi thử lần 1 và lần 2 của V.A môn Toán là 4.6 và 5.4 và các môn thi khác bỏ trống không rõ lý do. Hay như, trong cùng một nhà, có đến 2 thí sinh đều đạt mức điểm 27, 28 cả ba môn là điều khó tin được.

Tương tự, nhóm học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Giang cũng cho rằng, một trong hai học sinh đỉnh cao nhất của lớp Toán năm nay là em Đ.A.D. và N.N.T. thì điểm thi của hai thí sinh này cũng dừng lại ở mức 24,05 và 24,55. Hai thí sinh này là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đạt giải Olympic Toán học khu vực; nhận học bổng của Viện Toán học Việt Nam 2 năm liền. Vậy nhưng điểm thi môn Toán của D. là 8,8 và T. là 7,8. Ở những lần thi thử, hai thí sinh này cũng có mức điểm cao từ 7-8 điểm mỗi môn. Trong khi đó, nhiều thí sinh khác “bỗng dưng” điểm cao ngất ngưởng.

Trong câu chuyện với PV, nhiều học sinh đã rớt nước mắt vì bất bình. Những áp lực học tập bấy lâu những tưởng được giải toả sau khi kết thúc một kỳ thi lớn. Không ngờ, từ lúc công bố điểm thi lại là những tháng ngày mệt mỏi của học sinh và phụ huynh nơi đây. Chị Minh Thu, phụ huynh một học sinh ở đây cho biết: “Con chăm chỉ học hành, lắm hôm 3 giờ sáng vẫn không chịu ngủ nên năm nào cũng đạt loại giỏi, chưa thi con đã được tuyển thẳng vào nhiều trường. Thế nhưng khi xem điểm mình, rồi hay tin điểm bạn, con cười mà nước mắt cứ rơi lã chã. Nhìn cảnh đó, tôi không nén được lòng vì thương”, chị nói.

Khi biết có PV báo Tiền Phong về Hà Giang tác nghiệp, nhiều phụ huynh đã chủ động liên hệ để chia sẻ thông tin điểm số, những nghi ngờ, thắc mắc mà bản thân họ chưa thể giải toả được. Một phụ huynh nói: “Mong Bộ GD&ĐT, Công an sớm vào cuộc để làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho thí sinh không chỉ Hà Giang mà cho thí sinh cả nước”. Những phụ huynh này cho rằng, nếu việc rà soát chỉ để làm cho xong quy trình thì sẽ để lại trong lòng người dân, thí sinh một nỗi thất vọng vô cùng lớn.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về những phản ánh của phụ huynh về sự bất bình thậm chí khi con họ lên tiếng đã bị đe doạ như thế nào.

Nhóm PV