Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: 'Hé lộ' thêm những tình tiết mới

Trong cuộc trả lời báo chí chiều ngày 17/7 tại Hà Giang, ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng Phòng 4 của A83 (Bộ Công an) - thành viên Tổ công tác của Bộ GD&ĐT thẳng thắn cho hay, quy trình bảo mật liên quan đến giám sát của Công an cũng như của thanh tra Bộ và thanh tra Sở (ở khâu chấm thi- PV) chưa chặt chẽ, để cho trường hợp ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) xử lý tất cả những thí sinh có liên quan và trong toàn bộ cả quá trình đó mà các thành viên không biết.

Tuy nhiên việc chưa chặt chẽ này là do cố tình hay thể hiện sự yếu kém thì cần được cơ quan điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho hay, ngay từ ngày đầu tiến hành chấm thi trắc nghiệm ở Hà Giang đã xuất hiện những bất thường. Cụ thể, buổi chấm thi trắc nghiệm đầu tiên, hai cán bộ thanh tra chấm thi trắc nghiệm do Bộ GD-ĐT ủy quyền (hai cán bộ này thuộc trường ĐH Tân Trào) đều xin phép nghỉ và không có mặt. Mặc dù thiếu cán bộ thanh tra nhưng Hà Giang vẫn tiến hành bóc niêm phong bài thi và tiến hành quét bài bình thường.

“Rõ ràng quy trình thanh tra, giám sát ở đây là có vấn đề”, nguồn tin này khẳng định.

Cũng theo nguồn tin này, trong quá trình kiểm tra ở Hà Giang cũng phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ đối bài thi môn tự luận (môn Ngữ Văn).

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra phòng thi chấm tự luận đã phát hiện ra rất nhiều những tờ giấy nhỏ, ghi đánh dấu kí hiệu làm bài của thí sinh trong ngăn bàn chấm thi của giáo viên. Toàn bộ giấy tờ này đã bị thu giữ để làm minh chứng cho việc chấm lại môn Văn sau này (nếu có) xem xét việc có can thiệp hay không can thiệp vào bài làm môn thi tự luận của thí sinh.

Một thông tin “gây sốc” cũng được nguồn tin này tiết lộ, trong quá trình kiểm tra phát hiện một danh sách có 13 trường hợp "đáng ngờ" được soạn thảo trực tiếp từ máy tính của một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Giang.

Trước đó, chiều 17/7, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Giang họp báo công bố về điểm thi bất thường trong kì thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, có 114 thí sinh với 330 bài thi được nâng điểm ít nhất từ 1,0 đến cao nhất là 8,75 điểm.

Cụ thể, với các bài thi tự luận môn Ngữ văn, đã đối chiếu điểm thi ở trên bài thi của tất cả các thí sinh với biên bản thống nhất điểm. Đối chiếu kết quả thi trên biên bản thống nhất điểm với kết quả đã công bố, kết quả cho thấy hoàn toàn chính xác, trùng khớp.

Tuy nhiên, với bài thi trắc nghiệm, qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng cao kết quả của thí sinh một cách bất thường.

Cụ thể, có 102 bài thi Toán đã chênh lệch từ 1,0 điểm đến 8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0 điểm; đã công bố là 9,0 điểm).

Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lệch lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8, 75 điểm).

Có 56 bài thi Hóa đã chênh lệch từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75 điểm; điểm đã công bố là 9,5 điểm).

Có 8 bài thi môn Sinh đã chênh lệch lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,25 điểm; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

Có 9 bài thi Lịch sử đã chênh lệch lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5 điểm; điểm đã công bố là 9,75 điểm).

Có 3 bài thi Địa lý đã chênh lệch từ 1, 25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

Có 52 bài thi Tiếng Anh đã chênh lệch từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2 điểm; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

Qua chấm thẩm định có một số bài thi có điểm tăng hơn đã công bố từ 0,2 đến 1 điểm. Cá biệt, có 3 bài thi môn GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với đã công bố.

Như vậy, có tổng cộng tất cả 114 thí sinh, với 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lệch hơn 1 điểm so với điểm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch lên hơn 20 điểm so với điểm thẩm định. Cá biệt, có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua xác minh ban đầu cho thấy Ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lí các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.