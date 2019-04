Vụ gian lận điểm thi: Vì sao Bộ Quốc phòng vẫn cho 1 thí sinh được học

7 sinh viên này đều đến từ Hòa Bình và Sơn La và có điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị giảm mạnh sau khi chấm thẩm định. Cụ thể: Học viện Kỹ thuật Quân sự: 03 sinh viên, Học viện Hậu cần: 02 sinh viên, Trường Sĩ quan Chính trị: 01 sinh viên, Trường Sĩ quan Không quân: 01 sinh viên.

Sau khi nhận được thông tin về các thí sinh có sự thay đổi điểm khi chấm thẩm định, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, rà soát danh sách các thí sinh trúng tuyển.

Qua rà soát, đã phát hiện 11 thí sinh nằm trong danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định (07 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, 04 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La); trong đó, 02 thí sinh không đến nhập học (Học viện Hậu cần 01 thí sinh, Trường Sĩ quan Phòng hóa 01 thí sinh); 01 thí sinh đến nhập học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, nhưng do thí sinh vi phạm quy định sơ tuyển, Bộ Quốc phòng đã buộc thôi học, trả về địa phương từ tháng 10/2018.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, 3 sinh viên bị Học viện Kỹ thuật quân sự buộc thôi học gồm 2 thí sinh của Sơn La và 1 thí sinh của Hòa Bình. Trong đó, thí sinh của Sơn La có số báo danh 14006416 là thủ khoa đầu vào của Học viện Kỹ thuật quân sự. Sinh viên này có điểm thi lần 1 môn Toán là 9.4, môn Vật lý là 9.5 và ngôn Ngoại ngữ 9.

Trong khi đó, điểm thực của sinh viên này là môn Toán 4 điểm, môn Vật lý 3 điểm và môn ngoại ngữ 2.2 điểm. So với điểm thực, T được nâng tới 18.7 điểm. Thí sinh thứ hai của Sơn La có số báo danh 14001480 được nâng 4.45 điểm. Trong đó, môn Toán điểm lần 1 là 8.6 điểm, điểm chấm thẩm định là 7.4 điểm; Môn Vật lý điểm chấm lần 1 là 9.5 điểm, chấm thẩm định là 8.5 điểm và môn Ngoại ngữ điểm lần 1 là 8.75 điểm và điểm chấm thẩm định là 6.5 điểm.

Thí sinh đến từ Hòa Bình có số báo danh 23007931 là Á khoa của Học Viện kỹ thuật quân sự. Thí sinh này điểm thi ban đầu là Toán 9, Lý 9, Hóa 9, kể cả điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng là 29.75 điểm. Tuy nhiên, khi có kết quả chấm thẩm định, điểm thật của thí sinh này là Toán 5.4, Lý 3.75 và Hóa 4.25, giảm 13.6 điểm.

Tại học viện Hậu cần, 2 thí sinh bị buộc thôi học đều đến Hòa Bình. Trong đó, thí sinh có số báo danh 23006329 là Á khoa với số điểm chấm lần đầu Toán 9, Lý 9.25, Hóa 9.25. Kết quả chấm thẩm định, thí sinh này Toán 5.4 (nâng 3.6 điểm); Vật lý 4 (nâng 5.25 điểm); Hóa học 5.25 (nâng 4 điểm), Sinh học 3.5 (nâng 1.75 điểm), Ngoại ngữ 3.6 (nâng 4.2 điểm). Chỉ mỗi điểm môn Ngữ văn giữ nguyên là 5 điểm. Thí sinh thứ hai có số báo danh 230000538 với điểm chấm ban đầu là Toán 8, Lý 8.25 và Hóa 8.25. Tuy nhiên điểm chấm thẩm định của thí sinh này lần lượt là Toán 3.6, Lý 2 và Hóa 3.5.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết cho phép 1 thí sinh được tiếp tục học tập tại Học viện Khoa học Quân sự, lý do môn Văn giảm điểm từ 7.75 xuống 5.75; các môn thi khác không thay đổi kết quả; sau khi chấm thẩm định thí sinh vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông và đủ điểm trúng tuyển. Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Học viện Khoa học Quân sự.

Kết quả điều tra cho đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh này. Trong thời gian tiếp theo, nếu Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hoặc các cơ quan chức năng khác phát hiện thí sinh có vi phạm quy chế thi, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xử lý theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng. Thí sinh này đến từ Hòa Bình, có số báo danh 23000072.

