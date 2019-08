Vụ học sinh Trường mầm non Maple Bear bị nhốt trong tủ: Lỗi chỉ của giáo viên?

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, Trường Mầm Non Maple Bear Westlake Point hoạt động “chui”. Song trường này lại đưa bằng chứng cho thấy chính ông Tài ký phê duyệt kế hoạch tuyển sinh cho trường

Trường Cao đẳng An ninh mạng Isapce bị phạt 20 triệu đồng vì tổ chức thi hết học phần cho lớp liên thông đại học tại nhà Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Long An cũng đang xem xét hình thức kỷ luật với trưởng phòng nói trên.