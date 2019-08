Vụ học sinh tử vong: Đình chỉ các cá nhân liên quan để phục vụ điều tra

Quảng cáo

Theo thông tin nhà trường cung cấp, chiều thứ Ba, ngày 6/08/2019, vào khoảng 16h, trường đã phát hiện sự việc em L.H.L lớp 1 của trường bất tỉnh trên xe buýt. Ngay sau khi phát hiện, nhân viên chúng tôi đã đưa em vào Phòng Y tế để sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa em đến Bệnh viện E gần nhất nhưng rất tiếc em đã không qua khỏi.



Toàn thể Ban lãnh đạo và giáo viên, cán bộ nhà trường đều rất bàng hoàng và đau xót trước mất mát này. Nhà trường gửi lời xin lỗi và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Gia đình em L.H.L, toàn thể Phụ huynh và các em Học sinh nhà trường.



Đây là mất mát rất lớn của cả Gia đình em L.H.L và tập thể thầy trò nhà trường. “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm cao nhất với Gia đình, toàn thể phụ huynh Học sinh và ngành Giáo dục vì đã để xảy ra sự việc nghiêm trọng và đau lòng này.

Ngay trong chiều cùng ngày, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạm thời đình chỉ các nhân sự có liên quan đến sự việc này để phục vụ công tác điều tra” – bà chủ tích Hội đồng quản trị nhà trường Trần Thị Hạnh viết.



Bà Hạnh cũng cho biết trường đang rà soát và thiết lập lại toàn bộ quy trình liên quan đến mọi hoạt động của nhà trường và đưa ra những đối sách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Học sinh của nhà trường.



Về các nội dung liên quan, hiện nay cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ. Khi có kết luận cuối cùng của cơ quan Công An, nhà trường sẽ thông báo chính thức tới toàn thể phụ huynh Học sinh và cơ quan báo chí.

Nghiêm Huê