Vụ trưởng Giáo dục mầm non nói về sự việc trẻ tử vong khi chơi cầu trượt

TPO - Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết việc trẻ mầm non gặp tai nạn tử vong khi chơi cầu trượt ở Trường mầm non Phù Lỗ, Sóc Sơn ngày 25/11 vừa qua là hi hữu, gây bàng hoàng trong toàn ngành giáo dục.