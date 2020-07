Vừa lo thi vừa gấp rút ứng phó thời tiết, dịch bệnh

Quảng cáo

Ðảm bảo an toàn cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào đầu tháng 8, thời điểm có thể xuất hiện mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất… Để chủ động ứng phó diễn biến bất thường của thời tiết, nhiều địa phương đã xây dựng phương án dự phòng, đồng thời hỗ trợ thí sinh đi lại trong những ngày thi. Hà Giang vừa chứng kiến trận mưa lịch sử gần 60 năm qua. UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức tập hợp phương tiện đưa đón học sinh ở xa đến điểm thi, cũng như các phương tiện ứng trực, hỗ trợ khác khi có hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lũ, sạt lở… trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ban chỉ đạo thi các huyện, thành phố hỗ trợ thí sinh nhà ở xa điểm thi; chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hà Giang (nơi có tổ chức điểm thi) ưu tiên chỗ ở trọ cho thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Chương, nói rằng, thời gian tổ chức kỳ thi dễ xảy ra mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, làm mất điện lưới, thông tin liên lạc, ách tắc, chia cắt giao thông, nên tỉnh đã chuẩn bị kỹ các phương án hỗ trợ vận chuyển đề, bài thi. “Tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT và các trường THPT đặt điểm thi xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án dự phòng khi có tình huống bất thường xảy ra. Đồng thời có kế hoạch bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt tại trường hoặc gần trường cho học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi, bảo đảm điều kiện để thí sinh tham dự kỳ thi đầy đủ, an toàn”, ông nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, ông Vũ Đình Hưng, cho biết, các điểm thi thường xảy ra bão lũ đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, lên phương án đưa, đón thí sinh, bố trí cho các em ở gần địa điểm thi, không qua sông, suối. Cùng với đó, xây dựng phương án phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 thuê ô tô đưa đón thí sinh trong các ngày thi; chuyển điểm thi nếu không bảo đảm an toàn hoặc mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở…

Phòng chống dịch

Để phòng chống bệnh bạch hầu, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, các Sở GD&ĐT ở Tây Nguyên ưu tiên giải pháp phòng ngừa. Các điểm thi tại tỉnh Đắk Nông ngoài dự phòng cho thí sinh tự do và thí sinh giáo dục thường xuyên, còn bố trí phòng thi dự phòng cho thí sinh không may nhiễm bệnh. Các điểm thi cũng được bố trí đo thân nhiệt. Tỉnh Kon Tum hạn chế học sinh, cán bộ, giáo viên từ vùng dịch trở về; thông báo cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu để được cách ly, xử lý kịp thời.

Đối với trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh để bảo đảm sức khỏe tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Xây dựng phương án tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở vùng có dịch.

Tại tỉnh Đắk Lắk, trước ngày thi, các điểm thi phải tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, lớp học; bố trí khu vực để nước sát khuẩn; phân công cán bộ, giáo viên hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay; đeo khẩu trang đúng cách trước khi vào trường…

Nghiêm Huê