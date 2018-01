Xác định danh tính nhóm học sinh đánh hội đồng, tung clip lên Facebook

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên ra tay hành hung một thiếu niên khác mặc đồng phục học sinh trên đường làng. Ngay sau khi đăng tải, clip này được chia sẻ và có nhiều bình luận rất bức xúc.

Clip ngắn nam thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh là đồng phục học sinh của trường THCS Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nhóm thiếu niên hành hung hội đồng là học sinh trường THPT C Bình Lục thuộc xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi đoạn clip trên xuất hiện, cơ quan Công an xã Tràng An, huyện Bình Lục đã tiến hành làm việc với ban lãnh đạo trường THPT C Bình Lục xác minh xem nhóm thiếu niên trên có phải học trong trường hay không. Đồng thời, phía Công an huyện đã về địa phương để xác minh, làm rõ sự việc.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm học sinh trên. Theo đó, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, khoảng 14h00’, ngày 30/12/2017, tại thôn Đôn Trung, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, T.T.P. (SN 2002), ở xóm 6, xã Tràng An, huyện Bình Lục (học sinh lớp 10A6, trường THPT C Bình Lục) và 4 học sinh cùng trường đã dùng tay, chân đấm, đá N.G. H. (SN 2002), trú tại Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý (học sinh lớp 10A, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục), đồng thời dùng điện thoại quay và chia sẻ video clip lên mạng xã hội Facebook. Hậu quả, H. bị thương, phải đi viện điều trị (hiện đã đi học bình thường).

Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị Trường THPT C Bình Lục có biện pháp xử lý với các học sinh trên.

