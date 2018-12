Xác minh vụ cô giáo bị tố bạo hành khiến bé 20 tháng tuổi nguy kịch

Anh H.H.N phụ huynh của bé H.H.Ng. (20 tháng tuổi; ngụ phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, con mình bị cô giáo tại trường mầm non H.Ng.L (địa chỉ xã Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, Bình Dương) bỏ vào thùng nước dẫn tới hôn mê.

Ngày 30/11, gia đình anh đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, bé Ng. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu.

“Khi bé đang cấp cứu tại bệnh viện, lãnh đạo trường mầm non và cô giáo có đến thăm, động viên tinh thần gia đình. Hiện tại, do con đang cấp cứu nên gia đình chưa đưa ra quyết định và cũng chưa đề cập chuyện hỗ trợ kinh phí”, anh H.H.N phụ huynh bé H.H.Ng cho biết.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Tiền Phong đại diện lãnh đạo trường mầm non H.Ng.L xác nhận có vụ việc. Tuy nhiên, vị này phủ nhận thông tin cho rằng cô giáo bỏ học sinh vào thùng nước.

“Tôi đã cung cấp toàn bộ sự việc cho phía công an. Anh (PV) có thể đến công an để hỏi còn tôi không thể cung cấp thông tin gì thêm. Thông tin bé bị cô giáo bạo hành, bỏ vào thùng nước phải sau khi công an điều tra mới biết”, vị lãnh đạo trường mầm non H.Ng.L nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp cho hay đến nay vẫn chưa nghe báo cáo về vụ việc bé trai bị cô giáo bạo hành. “Thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ nên không nghe công an xã báo cáo. Hôm nay, tôi sẽ xác minh lại phía công an và sẽ trả lời báo Tiền Phong sau”, ông Bình nói.

Hương Chi