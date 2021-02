Xây dựng kịch bản dạy, học, thi sẵn sàng ứng phó với dịch

Quảng cáo

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có 14 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2; 49 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học trên lớp, trong đó có 1 tỉnh cho nghỉ đến hết ngày 19/2; 17 tỉnh, thành phố cho nghỉ đến hết 21/2; 6 tỉnh, thành phố cho nghỉ đến hết 22/2; 10 tỉnh, thành phố cho nghỉ đến hết 28/2; 15 tỉnh, thành phố cho nghỉ đến khi có thông báo mới.



Các Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để truy vết F1, F2,...và hướng dẫn học sinh, sinh viên, giáo viên khai báo y tế theo đúng quy định. Hầu hết các địa phương cho học sinh nghỉ học trên lớp đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến.



Ở bậc đại học, tất cả các cơ sở đào tạo (trừ các cơ sở đào tạo khối an ninh quốc phòng) sinh viên hiện vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết. Một số sinh viên do tình hình dịch bệnh không về quê ăn Tết đã được các nhà trường tổ chức đón Tết tại ký túc xá. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đến thời điểm này đã thông báo tổ chức cho sinh viên học trực tuyến.



Tại cuộc họp, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mặc dù tình hình hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát, song diễn biến tiếp theo chưa thể nói trước, vì vậy, các đơn vị chuyên môn tùy theo chức năng, nhiệm vụ đưa ra các kịch bản tình huống khác nhau, trong đó lưu tâm tới kịch bản điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học; kịch bản thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng… “Cần chủ động xây dựng phương án, để dù tình huống nào xảy ra cũng thực hiện được ngay”, Bộ trưởng chỉ đạo.



Nhằm tạo hành lang pháp lý và hỗ trợ các điều kiện để triển khai dạy học trực tuyến, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tích cực hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư Quy định quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Đồng thời, làm việc với các đối tác doanh nghiệp, nhà mạng đã ký kết hợp tác với Bộ GD&ĐT để hỗ trợ hạ tầng, đường truyền, băng thông… phục vụ cho hoạt động dạy và học. Có giải pháp kết nối nguồn lực hỗ trợ giáo viên, học sinh các địa bàn khó khăn, không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình.



Trên cơ sở kế thừa tối đa hệ thống bài giảng điện tử hiện có, Bộ trưởng chỉ đạo, các vụ bậc học tiếp tục bổ sung bằng cách huy động giáo viên từ các địa phương thực hiện các bài giảng có chất lượng, từng bước hoàn thiện kho học liệu số với đầy đủ các môn học ở bậc phổ thông. Việc xây dựng những bài giảng mẫu tốt và đăng tải qua kênh youtube, theo Bộ trưởng, còn rất phù hợp với những bậc học, lớp học “khó” triển khai dạy học trực tuyến như mầm non hay lớp 1.



Để giúp giáo viên có được các kỹ năng cần thiết, hiểu được quy trình, trình tự giảng dạy trong môi trường số, Bộ trưởng giao các đơn vị chuyên môn xây dựng cẩm nang hướng dẫn những nội dung này cung cấp cho giáo viên. Đối với học sinh, vấn đề Bộ trưởng đề nghị lưu tâm là đảm bảo an toàn cho các em trong môi trường mạng, trong đó bao gồm an toàn sức khỏe và an toàn tâm lý.



Trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến khó lường, việc triển khai tập huấn giáo viên, tập huấn sách giáo khoa chuẩn bị thực hiện chương trình mới đối với lớp 2, lớp 6 sao cho phù hợp và chất lượng cũng là nhiệm vụ được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, các nhà xuất bản có thể kết hợp giữa hình thức tập huấn trực tuyến và trực tiếp, thực hiện số hóa bài giảng tập huấn cung cấp tới giáo viên. “Dù thế nào cũng không để việc tập huấn bị đứt đoạn”, Bộ trưởng nêu rõ.



Nghiêm Huê