Xe đặc chủng, xuồng cứu hộ đưa đón thí sinh đi thi THPT

Tính đến chiều ngày 25/6, mưa lớn trong 3 ngày qua ở Hà Giang đã làm 2 người chết, nhiều nhà bị đổ sập và hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lớn, bên cạnh đó, các hồ thủy điện phía thượng nguồn các sông đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1.200m3/s đến 1.300 m3/s.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì cũng bị sạt lở với khối lượng đất đá vùi lấp hàng nghìn mét khối gây tình trạng ách tắc giao thông cục bộ.

Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang cho biết: “Hà Giang có 20 điểm thi. Mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt cục bộ, nhiều đoạn đường ngập sâu và bị cô lập. Theo dõi diễn biến thời tiết, Sở đã phối hợp với các đơn vị để tạo mọi điều kiện để thí sinh được dự thi. Trong đêm 24/6, phối hợp với lực lực Công an dùng xe ô tô đặc chủng đưa 37 em vùng lũ sâu ra trung tâm thành phố ở khách sạn chờ thi”.

Xe đặc chủng đưa đón thí sinh Hà Giang đi thi trong cơn mưa tầm tã. Ảnh: Giang Long.

Theo ông Sử, sáng và chiều 25/6 tiếp tục có mưa to, nhiều tuyến đường đến các điểm thi ngập sâu. Từ 4h30 đến 7h, xe lực lượng công an đưa xe ô tô đón thí sinh vào tận trường dự thi. Trong môn thi Ngữ văn, 99,42% thí sinh dự thi; môn Toán có toán 99,49% thí sinh dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, có hơn 20 thí sinh không đến dự thi. Trong đó, buổi sáng có 4 thí sinh không đến dự thi vì do mưa lũ, chiều chỉ còn 2 thí sinh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Giang, tuy nước đã rút khoảng 1m so với hôm qua nhưng vẫn còn mưa, lo ngại tiềm ẩn nguy cơ lũ quét. Hiện tuyến đường quốc lộ từ TP Hà Giang đi 4 huyện vùng cao phía bắc và từ TP Hà Giang đi huyện Bắc Mê nước dâng cao. Ngoài ra, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc như: đường tỉnh lộ thuộc địa phận xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ; đường Xín Cái - Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên; huyện Yên Minh... “Chúng tôi đã đè xuất bằng văn bản với Bộ giáo dục xem xét các trường hợp thí sinh vắng vì lý do mưa, bão để có cơ chế hỗ trợ”, ông Sử nói.

Còn thông tin của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, sáng nay (25/6) cùng với cả nước bước vào thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh Lào Cai có 6.131/6.157 thí sinh dự thi, vắng 26 thí sinh, đặc biệt không có thí sinh nào không dự thi do ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ. Trong đó có 20 thí sinh nghỉ thi không rõ lý do, 4 thí sinh khuyết tật nặng được miễn dự thi. 2 thí sinh khác bị ốm không đi thi được.

Để ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho thí sinh, Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Lào Cai vừa ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan chức năng phụ trách các điểm thi trên địa bàn: Tổ chức ăn nghỉ tập trung cho thí sinh vùng bị ảnh hưởng trực tiếp mưa lũ từ nay cho tới ngày kết thúc kỳ thi gần khu vực điểm thi; đảm bảo an toàn tính mạng cho thí sinh và giúp thí sinh đi thi đúng giờ vào phòng thi theo quy định.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Lào Cai bị cô lập, ngập sâu trong nước. Ảnh: Đức Phương



Trước đó UBND tỉnh Lào Cai cũng quyết định hỗ trợ kinh phí cho 210 thí sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phần lớn là thí sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn dự thi THPT quốc gia năm 2018 với mức hỗ trợ là 300.000 đồng/thí sinh và hỗ trợ kinh phí đi lại cho 384 thí sinh khác là con gia đình hộ nghèo và cận nghèo tham dự thi tại các điểm thi liên trường với mức hỗ trợ 1.000 đồng/km.

Lộc Hà