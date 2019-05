Xét tuyển cao đẳng may và thiết kế thời trang Hà Nội 2019

Hiện nay, may mặc không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Ngành dệt may là ngành có năng lực cạnh tranh cao bậc nhất của nước ta trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế, là ngành xuất khẩu chủ lực của nền công nghiệp Việt Nam trong những năm qua.

Theo học ngành May Thời Trang, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực may và thời trang để làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành vào quá trình tổ chức triển khai sản xuất công nghiệp, khả năng thiết kế đồ họa trang phục, khả năng sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành về thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ, thêu vi tính và quản lý sản xuất ngành may, những kỹ năng tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp.

Năm 2019 Cao Đẳng May Thời Trang Hà Nội thông báo tuyển sinh trên phạm vi cả nước

Cao Đẳng May Thời Trang Hà Nội – Khoa may mặc Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam với tôn chỉ “Thực Học – Thực Hành – Thực Làm” lấy phương châm “Chuyên môn, thực tiễn song hành” làm kim chỉ nam cho định hướng phát triển của nhà trường. Nội dung giảng dạy bám sát thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng tay nghề - ứng dụng thực hành là chính. Xây dựng khung chương trình học trên môi trường thực tế, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của xã hội, nhất là đáp ứng được yêu cầu mà các doanh nghiệp tuyển dụng đang đòi hỏi ở người lao động.

Thấu hiểu được nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực đã qua đào tạo bài bản của ngành may mặc, Khoa May mặc – Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam (Trường Công Lập) thông báo tuyển sinh năm 2019 với 2 ngành học hệ cao đẳng chính quy cụ thể như sau:

1. Cao đẳng Công Nghệ May (mã ngành: 5540205) Ngành Công Nghệ May là ngành mũi nhọn của nhà trường, ngành học này năm 2018 có số lượng thí sinh nộp đơn xét tuyển cao nhất. Đây cũng chính là ngành học tạo cơ hội việc làm dễ dàng nhất cho sinh viên với mức lương hấp dẫn cả trong và ngoài nước. 2. Cao đẳng Thiết Kế Thời Trang (mã ngành: 5540206) Ngoài ngành Công nghệ may, ngành Thiết kế thời trang cũng chính là nằm trong top ngành tuyển sinh và đạo tạo mũi nhọn của nhà trường, được nhà trường hết sức chú trọng đầu tư. Cùng với sự phát triển của ngành may mặc, thì nhóm ngành Thiết kế thời trang là không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng và cần nguồn nhân lực lớn. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng May thời trang năm 2019 cần những gì? Là một trong những trường có đội ngũ giảng viên giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, luôn đảm bảo chuẩn đầu ra, đã được Bộ phê duyệt đề án đào tạo. Thực hiện sự tín nhiệm của Bộ cũng như nguyện vọng của thí sinh. Để đăng ký xét tuyển Cao đẳng Công nghệ May và Thiết kế thời thí sinh cần chuẩn bị làm theo mẫu hồ như sau: · Phiếu đăng ký xét tuyển. · Bản sao công chứng học bạ THPT. · Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh mới tốt nghiệp THPT). · Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2019). · 04 ảnh thẻ 3×4 (không quá 06 tháng trước khi làm hồ sơ). · Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có). · 02 phong bì dán tem (thí sinh ghi rõ tên và địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển). Theo đúng quy định đào tạo những thí sinh trúng tuyển Cao đẳng May thời trang sẽ được đào tạo trong thời gian 2.5 năm, theo hình thức giảng dậy 30% lý thuyết, 70% thực hành, tại các phòng thực hành và công ty may mặc hàng đầu tại Hà nội. Sau khi nhận bằng, học viên đã có đủ điều kiện để hành nghề tại các công ty, tập đoàn may mặc hoặc học nâng cao tùy theo mong muốn của mỗi người. Những Phương thức đăng ký xét tuyển Cao đẳng May thời trang Hà Nội năm 2019 Từ kỳ tuyển sinh năm 2018 nhà trường áp dụng công nghệ thông tin vào tuyển sinh. Theo đó, ngoài 2 phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại ban tuyển sinh hoặc gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đường chuyển phát nhanh hoặc thư đảm bảo về trường qua bưu điện thì những thí sinh ở xa có thể đăng ký xét tuyển theo hình thức “Đăng ký xét tuyển trực tuyến” ngay tại website của nhà trường bằng cách sau: · Bước 1: Thí sinh truy cập website: http://caodangmaythoitrang.edu.vn/ · Bước 2: Click vào mục “Đăng ký trực tuyến“ xuất hiện ở bên phải của website nếu bạn dùng máy tính để bàn, lap top… Và xuất hiện ở cuối website nếu bạn sử dụng Smatphone hay các loại máy tính bảng. Hoặc click ngay >>>TẠI ĐÂY<<< · Bước 3: Khai đầy đủ thông tin: Họ tên, ngày sinh, số điện thoại, ngành đăng ký học theo hướng dẫn trên web rồi click vào “Gửi” đăng ký, sẽ có thông báo hiển thị trên màn hình thông báo bạn đã đăng ký thành công. * Lưu ý: Cả 3 phương thức đăng ký xét tuyển trên có giá trị là như nhau, thí sinh lựa chọn phương thức đăng ký sao cho phù hợp với bản thân nhất để tiến hành đăng ký xét tuyển với nhà trường.