Xử 'gian lận' thi cử ở Hà Giang, Sơn La: Cần làm rõ điều gì?

PGS.TS Lê Hữu Lập - Nguyên Phó giám đốc HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, tội danh của các bị can trong vụ án thì đã rõ, nhưng quan trọng vụ án cần làm rõ các đối tượng có liên quan. Với từng trường hợp được nâng điểm là do: chạy tiền, quan hệ gia đình hay cấp trên tác động hay vì lý do nào khác cũng cần được làm rõ.

Tuy nhiên, PGS Lập cho rằng, người nhận tiền đã khai, người đưa tiền chối bay thì có xử lý được tội hối lộ hay không?

Ông Lập cho rằng, khi tìm ra được các nguyên nhân của từng trường hợp gian lận, thì các cơ quan quản lý mới có thể điều chỉnh các đối tượng tham gia trong các khâu tổ chức thi và chấm thi ra sao.

“Và cuối cùng tôi mong rằng, phải xử lý được các đối tượng có liên quan đến gian lận (ngoài đối tượng chính của vụ án đã bị bắt), dù họ là bất cứ ai"- PGS Lập nói.

Còn về việc các thí sinh liên quan đến gian lận điểm thi sẽ xử lý thế nào?, PGS Lập cho rằng, thực ra theo quy chế thì khi có tác động của bất cứ đối tượng nào để làm sai lệch kết quả của bài thi, thì bài thi đó trả về 0 điểm, và đương nhiên thí sinh đó phải buộc thôi học.

“Việc này phải thực hiện ngay khi phát hiện gian lận, chứ không phải chờ tới xét xử xong vụ án”- Ông Lập nhấn mạnh.

Tìm lại sự công bằng cho xã hội

TS Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cho rằng, mong muốn xử đúng tội danh, đúng người và những thí sinh đã được nâng điểm buộc thôi học hết sau khi rõ chứng cứ buộc tội với phụ huynh.

Mặt khác, TS Vinh cho rằng, điều đó đảm bảo sự công bằng xã hội và răn đe những kẻ coi thường đạo lý và luật pháp.

PGS.TS Lê Hữu Lập - Nguyên Phó giám đốc HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, gian lận trong thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà còn về lâu dài sẽ đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng thấp và yếu kém. Mặt khác, nó tác động đến đạo đức xã hội, không còn sự công bằng trong xã hội

“Những thành phần này nếu chui vào các cơ quan nhà nước, đặc biệt là công an và quân đội thì rất là nguy hiểm cho đất nước vì năng lực và đạo đức...của chính họ. Thí sinh này chắc chắn họ biết điểm gian lận có được từ đâu ra”- PGS Lập nhấn mạnh.