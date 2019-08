10 thói quen ở xứ người khiến cậu du học sinh hụt hẫng khi về nước

Quảng cáo

"Tôi có khoảng thời gian không quá dài khi sang Mỹ du học, cũng dần quen với cuộc sống và một số thói quen ở bên đó. Giờ trở về nước, tôi lại gặp phải những rắc rối rất buồn cười", một du học sinh (23 tuổi, quê Quảng Châu, Trung Quốc) trở về sau 5 năm học tại Mỹ, kể về việc thích nghi trở lại đất nước mình.Ở Mỹ đó là phép lịch sự, nhưng về Trung Quốc nếu tôi cười với một cô gái thì sẽ bị cho là sắp có động cơ hèn kém. Còn nếu cười với những người khác thì coi chừng, họ tưởng bạn bị điên hoặc mắc một chứng thần kinh nào đó.Kết quả là người được giúp sẽ lúng túng không biết nên làm thế nào? Họ sẽ đặt câu hỏi liệu bạn có phải là người phục vụ hay không hay "Có phải trả phí cho hành động này không?".Ở nước ngoài, việc đặt balo dưới đất khi lên xe bus nhằm để có chỗ cho người khác ngồi. Nhưng ở Trung Quốc, nhiều người thấy vậy thường hỏi tôi: "Không sợ balo bẩn à, có ghế bên cạnh sao không để mà đặt ở dưới đất vậy, dại thế".Nếu ở Mỹ, nếu nói to ở nơi công cộng, bạn sẽ bị đánh giá là thiếu văn minh và bị xem thường. Nhưng khi ở Trung Quốc, nếu không nói to ở nơi công cộng, bạn bè sẽ chẳng hiểu bạn nói gì. Có quá nhiều người ở đó và âm thanh hỗn tạp thường rất lớn, nói quá khẽ đồng nghĩa với việc bạn đang nói chuyện một mình.Thực tế thì đây là quy định chung về an toàn giao thông được áp dụng tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu ở Mỹ, dù bạn có ngồi phía sau thì cũng phải thắt dây an toàn. Nhưng ở Trung Quốc, quy định này không quá nghiêm ngặt, trừ lái xe chính, những ghế còn lại thắt hay không không quá quan trọng.Sự thật là tại các nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ, giấy là một nhu yếu phẩm cần thiết và không thể thiếu. Nhưng tại những nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc, việc thiếu giấy cũng trở nên phổ biến bởi có những người "tiện tay" mang chúng về nhà.Ở Mỹ và các nước phương Tây, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được coi là một thú vui, trào lưu để có một làn da rám nắng khỏe mạnh, đương nhiên là họ có bôi kem chống nắng. Vì thế nếu trời nắng mà bạn che ô hoặc đội mũ, nhiều người Mỹ sẽ cho đó là hành động kỳ quái. Còn ở Trung Quốc, nắng mà đầu trần thì bạn sẽ bị đánh giá là: Có lớn mà chẳng có khôn.Ở Mỹ thì đó là thói quen thể hiện phép lịch sự, còn ở Trung Quốc thì bạn sẽ nhận được ánh mắt nghi ngờ: "Cảm ơn cái gì chứ, nhanh xuống đi để người khác còn lên".Điều này đúng ở Mỹ, còn nếu như ở Trung Quốc, bạn sẽ bị đánh giá là tham ăn tục uống.Đó là cách xếp hàng tại Mỹ và các nước Bắc Mỹ. Nhưng nếu bạn vẫn giữ thói quen này khi ở Trung Quốc, người xếp hàng sau nghĩ rằng bạn chưa muốn giao dịch nên họ sẽ chen lên trước để giữ chỗ.

Theo Vnexpress