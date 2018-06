2,4 triệu USD phòng chống đuối nước cho trẻ em

TP - Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) và Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ (GHAI) tổ chức triển khai Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam. Theo đó, chương trình bao gồm hai hoạt động can thiệp: Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn, dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 tới 15 tuổi.