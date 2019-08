3 tiểu thư 'lá ngọc cành vàng' hội tụ đủ combo 'con nhà người ta'

Quảng cáo

Chloe Nguyễn (tên thật: Nguyễn Cao Quỳnh Anh, sinh năm 1997), sinh viên Đại học RMIT, được biết đến là beauty blogger tài năng ở Sài Gòn. 9X sinh ra trong gia đình giàu có nổi tiếng của ngành bất động sản. Trên trang cá nhân, Chloe thường xuyên khoe ảnh du lịch sang chảnh cùng nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Năm 2017, Chloe được đề cử trong danh sách Influence Asia tổ chức tại Malaysia. Cô nhận được nhiều tình cảm của dân mạng nhờ lối nói chuyện lưu loát, nhẹ nhàng trong các video về làm đẹp trên kênh cá nhân. 9X sở hữu gương mặt tròn trịa, xinh xắn và vóc dáng cân đối.

Đầu tháng 7 vừa qua, trên trang cá nhân, Chloe Nguyễn đăng tấm ảnh công khai bạn trai. Cô viết: "Just really, really glad we found each other" (tạm dịch: Thật vui vì chúng tôi đã tìm thấy nhau). Chia sẻ với Zing.vn, 9X cho biết người đàn ông trong bức hình là "nửa kia" của cô, tên Phạm Minh Trí (nickname Zim, 27 tuổi). Theo lời Chloe, bạn trai cô là người đàn ông nhẹ nhàng, luôn giúp cô rất nhiều điều, đặc biệt là cách cân bằng cuộc sống.

Primmy Trương (tên thật: Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) là cái tên tiếp theo trong danh sách những tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Cô là con gái hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân và Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP). 9X từng tốt nghiệp Kỹ năng trình diễn sân khấu, Xây dựng hình ảnh cá nhân tại những hệ thống khác của trường JRP ở Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và New York (Mỹ). (tên thật: Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) là cái tên tiếp theo trong danh sách những tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Cô là con gái hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân và Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP). 9X từng tốt nghiệp Kỹ năng trình diễn sân khấu, Xây dựng hình ảnh cá nhân tại những hệ thống khác của trường JRP ở Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và New York (Mỹ).

Sau đó, Primmy theo học Đại học RMIT TP.HCM. Hiện tại, cô giữ chức vụ quản lý tài chính tại trường JRP. Ngoài công việc chính, 9X còn là beauty blogger nổi tiếng. Primmy sở hữu chiều cao 1,68 m cùng gương mặt ưa nhìn.

Trước đó, Primmy từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp như lọt top 10 "Người đẹp khả ái", "Người đẹp Ảnh" tại Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012; top 4 phần thi trang phục biển của Hiệp hội Người mẫu và tài năng quốc tế (IMTA) năm 2008 tại New York, Mỹ.

Primmy Trương - Chloe Nguyễn có mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đăng ảnh chụp chung và động viên nhau trên mạng xã hội.

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (phải, sinh năm 1993) - con gái của doanh nhân nổi tiếng trong ngành thủy hải sản. Một người bạn khác tiểu thư "lá ngọc cành vàng" cũng nổi tiếng không kém của Primmy Trương là(phải, sinh năm 1993) - con gái của doanh nhân nổi tiếng trong ngành thủy hải sản.

Cùng sinh ra trong gia đình giàu có, nổi tiếng trong giới trẻ, sở hữu ngoại hình nổi bật nên tình bạn 8 năm của Primmy Trương - Ngọc Thanh Tâm nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. 2 cô nàng thường xuyên diện đồ đôi, đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Trong vài lần chia sẻ trên story, Primmy Trương cho biết trong mắt cô, người bạn thân là mẫu con gái luôn tự lập, cố gắng bằng mọi giá để đạt được những gì mình muốn.

Ngọc Thanh Tâm nhận được sự chú ý của dân mạng khi xuất hiện trong nhiều MV của Đàm Vĩnh Hưng. Cô được nhiều người gọi với danh xưng "diễn viên ham học của showbiz Việt". Năm 13 tuổi, 9X nhận giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ. Đến năm 15 tuổi, cô hoàn thành thêm 2 khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines với thầy dạy đến từ Hollywood.

Không chỉ vậy, cô từng được nhận vào 4 trường đại học danh tiếng của Mỹ với học bổng sẵn có trong đó có cả Đại học nghệ thuật Emerson. Sau này, vì muốn phát triển trong nước, cô chọn học ngành Digital Media của Đại học RMIT và tốt nghiệp loại giỏi. Hiện tại, Ngọc Thanh Tâm ít xuất hiện hơn ở các sự kiện về giải trí. Trên trang cá nhân, cô ít khi công khai cuộc sống cá nhân mà chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh đi chơi với bạn bè.

Chloe Nguyễn chia sẻ 20 điều về bản thân



Theo Zing