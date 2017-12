4 cô gái chuẩn Việt 100% nhưng đẹp như lai Tây nổi nhất năm qua

Mai Tây tên thật là Nguyễn Tuý Xuân Mai, học sinh lớp 12 trường THPT Châu Văn Liêm (TP. Cần Thơ). Sở dĩ có cái tên Mai Tây là vì gương mặt của cô bạn trông... không giống người Việt 100%.



Từ cuối năm lớp 2 Mai Tây đã được học người mẫu và catwalk. Đến cấp 2 thì cô bạn dừng việc tham gia người mẫu để tập trung việc học và khoảng lớp 9 làm mẫu ảnh vào những lúc sắp xếp được lịch học. Hiện tại cô bạn đang có gần 97k người theo dõi trên Instagram.



Phạm Thùy Trang - nữ sinh 100% người xem ảnh đều nhầm là con lai

Phạm Thùy Trang là cô bạn sinh năm 2002, nữ sinh của trường THPT Trường Chinh (TPHCM) từng khiến cư dân mạng đòi link bằng được khi những hình ảnh của mình xuất hiện trên một Fanpage nổi tiếng. Cô bạn sở hữu gương mặt rất xinh với đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng và nụ cười tươi.Thùy Trang chia sẻ rằng 100% những người mới gặp đều tưởng nhầm Trang là con lai. Tuy vậy cô bạn khẳng định mình hoàn toàn thuần Việt. Có lẽ do cách trang điểm và đeo lens, cùng với đường nét sẵn có nên nhiều người nhầm cũng dễ hiểu thôi.Thêm một cô bạn rất xinh xắn khi may mắn sở hữu nét đẹp lai nữa là Vũ Anh Thư. Anh Thư sinh năm 1997 và đang là sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông, trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM).