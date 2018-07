50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc: Giá trị lịch sử và hiện thực

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh hội thảo nhằm làm sáng rõ chủ trương đúng đắn, sự sáng tạo trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mặt trận giao thông vận tải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.



“Hội thảo khẳng định tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Ðồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ðồng thời để tri ân, tôn vinh cống hiến, hy sinh của các lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Ðồng Lộc”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Tại hội thảo, nhiều tham luận của những người là nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia chiến đấu ngay tại Ngã ba Ðồng Lộc như anh hùng La Thị Tám, Uông Xuân Lý... mang lại những tư liệu quý báu về cuộc chiến ác liệt tại mảnh đất này. “Thà hy sinh một mình nhưng bảo đảm cho hàng chục người làm nhiệm vụ. Cứ thấy bom ném xuống là chúng tôi lao vào cắm tiêu. Bao nhiêu lần bom nổ tung trời, đất đá vùi lấp hết người nhưng mọi người vẫn lao lên phía trước”, nữ anh hùng La Thị Tám nói.

Hơn 30 báo cáo khoa học được các đại biểu công phu nghiên cứu vẽ nên bức tranh toàn diện về cuộc chiến khốc liệt tại mảnh đất Ngã ba Ðồng Lộc. Ðịa danh này là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn diện của Ðảng. Chiến thắng Ðồng Lộc tiếp tục là mạch nguồn bồi đắp, giáo dục truyền thống yêu nước, tình cảm cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu, có giá trị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cùng ngày, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hội quân và Hành trình “Những dấu ấn vinh quang”. Tham gia có gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 16 đơn vị từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đại diện cho tổ chức Ðoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước.



Ðoàn đại biểu do anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn làm trưởng đoàn đến thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Ðô Lương, Nghệ An). Ðoàn đã thăm hỏi, tặng quà 10 cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.

Cùng ngày, Ðoàn thăm Khu di tích Ngã ba Ðồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Ðoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Ðoàn dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An).

Theo kế hoạch, trong 2 ngày từ 20-21/7, hành trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động cụ thể như: Tổ chức 5 đoàn thăm, viếng, dâng hương, hoa các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ trên địa bàn; trao tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, học bổng, thư viện, cấp phát thuốc chữa bệnh… tại một số nơi ở Hà Tĩnh. Tổng giá trị chương trình ước tính trên 2,3 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, Tỉnh Ðoàn Hà Tĩnh phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức Chương trình nghệ thuật Những đóa hoa bất tử và Tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc tại Trung tâm Văn hóa Ðiện ảnh Hà Tĩnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đến dự.

Minh Thùy - Văn Bình