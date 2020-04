6 nghìn cán bộ chiến sĩ Thủ đô tham gia hiến máu

Quảng cáo



Trước tình hình lượng máu dự trữ của các bệnh viện phục vụ cho công tác chữa bệnh thiếu ở mức báo động đỏ, đặc biệt là nhóm máu O và A, ngày 16/4, Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3251/CAHN-ĐTN phát động phong trào hiến máu và giao cho Đoàn Thanh niên Công an TP chủ trì, tham mưu đề xuất tổ chức “Hành trình giọt máu nghĩa tình” trong lực lượng Công an Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thiết thực của Công an TP Hà Nội, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, với nghĩa cử cao đẹp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hăng hái tình nguyện tham gia và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người”.

Theo Công an TP Hà Nội, “Hành trình giọt máu nghĩa tình” được tổ chức tại 14 điểm trong 10 ngày (từ 20 đến 29/4), có khoảng 6 nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia, thực hiện chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu.

Cùng ngày, ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Lâm Đồng cho biết, tham gia “Hành trình giọt máu nghĩa tình”, hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Lạt đã tình nguyện hiến máu cứu người. Ban tổ chức đã thu được 268 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19.

Cùng ngày, điểm hiến máu cố định tại Hội CTĐ Lâm Đồng cũng thu được 224 đơn vị máu từ hàng trăm cán bộ, giáo viên và người dân trên địa bàn TP. Đà Lạt. Người tham gia hiến máu đã đảm bảo các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu...

“Sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ và người dân, đặc biệt là giới trẻ trong việc hiến máu tình nguyện vào thời điểm phòng chống dịch COVID-19 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo cung cấp đủ nguồn máu dự trữ cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh viện tuyến đầu trong khám chữa bệnh tại tỉnh Lâm Đồng”, ông Tuấn nói.





Kim Anh - Nguyễn Thắng