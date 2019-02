7 đôi nổi tiếng 'mãi vẫn thấy yêu nhau' khiến dân tình ghen tỵ

Mie Nguyễn - Dũng Anh: Sau 3 năm chọn cách im lặng bên nhau, đôi trẻ khiến nhiều người bất ngờ khi công khai khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn vào tháng 9 năm ngoái. Từ đó, cả hai thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung ngọt ngào trên mạng xã hội. Mie - Dũng Anh mới kỷ niệm 40 tháng hẹn hò vào cuối tháng 1 vừa qua. Dân mạng tin rằng đôi "trai tài gái sắc" này sẽ sớm về chung một nhà.

Mie Nguyễn (Nguyễn Hoàng My, 25 tuổi) được chú ý trong giới trẻ Việt nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,71 m. Mie làm mẫu ảnh khi mới 14 tuổi và từng giành quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang 2010. Hot girl Sài thành tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành diễn xuất tại ĐH Northeastern, Mỹ. Bạn trai Dũng Anh học cùng trường với Mie và hiện học cao học.

Ngọc Thảo - Tuấn Hải: Sau một thời gian úp mở, Ngọc Thảo công khai người yêu vào tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó, trang cá nhân của cô ngập tràn hình ảnh hạnh phúc bên nửa kia. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Trong thời gian hẹn hò, Ngọc Thảo -Tuấn Hải từng dính tin đồn trục trặc tình cảm. Song sau đó, họ lại xuất hiện tình tứ bên nhau.

: Là gương mặt được yêu mến trong giới trẻ với tính cách hài hước, có phần "lầy lội", song Huy Me lại khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Bởi vậy, khi anh chàng công khai bạn gái là Trúc Anh vào đầu năm 2017, nhiều người không khỏi bất ngờ. Từ đó, cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nhau ngọt ngào tại trang cá nhân. Đôi trẻ được nhận xét tương xứng về ngoại hình.

Huy Me tên thật là Phạm Công Thành, 26 tuổi, đến từ Hà Nội. 9X được biết đến như một trong những vlogger nổi tiếng nhất tại Việt Nam, cùng thời với JVevermind, An Nguy, Phở Đặc Biệt. Huy Me cũng gây chú ý trên màn ảnh rộng qua vài vai diễn. Trong khi đó, Trúc Anh (từng du học ở Anh, hiện sống ở TP.HCM) được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, dễ thương.