7.000 suất ăn miễn phí phục vụ sĩ tử thi Quốc gia

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho tình nguyện viên

Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 diễn ra tại 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Kiên Giang. Các đơn vị đã thành lập được 26 đội hình tình nguyện tại 26 điểm thi với trên 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Ban Tổ chức Chương trình cấp tỉnh đã hỗ trợ 300 áo, nón cho lực luợng tình nguyện viên và 90 triệu đồng cho trên 600 thí sinh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình cấp tỉnh cũng đón nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Rạch Giá dành cho chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 được 158 triệu đồng tiền mặt và 7.000 suất ăn miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, đảm bảo cho các em có điều kiện tốt nhất để tham dự kỳ thi.

Anh Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” nói rằng, mặc dù còn khó khăn về kinh phí và điều kiện hỗ trợ các tình nguyện viên nhưng mong các tình nguyện viên ra sức giúp đỡ, đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh có một kỳ thi thành công và để cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” thực sự đi vào đời sống, mang ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng thể hiện lòng tri ân đối với sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, lực lượng xã hội và các nhà hảo tâm.

các bạn tình nguyện viên

BTC triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cao điểm từ ngày 23/6/2018 đến 27/6/2018. Nội dung là công tác tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ; công tác đảm bảo an ninh, an toàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; cung cấp suất ăn miễn phí và hướng dẫn địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tại điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hỗ trợ tiền cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi, ôn tập kiến thức...

Bên cạnh vai trò tổ chức của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học, thì các huyện, thị, thành đoàn sẽ có vai trò chủ đạo trong việc tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương tham gia chương trình. Chương trình tập trung vào 2 mục tiêu: tất cả các điểm thi trong toàn tỉnh có đội hình “Tiếp sức mùa thi” và tất cả các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu sẽ được hỗ trợ trong kỳ thi.

Dịp này, Ban Tổ chức đã ra mắt các đội hình tiếp sức mùa thi, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 gồm: Đội hình xe tình nguyện; Đội hình an ninh trật tự - ATGT; Đội hình hỗ trợ ăn uống cho thí sinh; Đội hình tư vấn tiếp sức mùa thi. Thành Đoàn Rạch Giá ra mắt các đội hình hoa phượng đỏ năm 2018: Đội hình tiếp sức mùa thi “hoa phượng đỏ”; Đội hình tuyên truyền ATGT; Đội hình xây dựng văn minh đô thị; Đội hình phổ cập bơi và phòng chống đuối nước; Đội hình vì đàn em thân yêu.

Sau lễ, các đội hình triển khai thực hiện các hoạt động như bóc xóa quảng cáo và tham gia làm vệ sinh môi trường gắng bảng tuyên đường Văn Minh tại đường Nguyễn Trung Trực và đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Hiệp.