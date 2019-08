8X, 9X đời đầu ở Mỹ: Những con người cô đơn, khao khát có bạn thân

Jasmine (25 tuổi) tự nhận mình là người hướng ngoại, song cô thừa nhận số bạn bè mình có không nhiều.



“Lần cuối cùng tôi có bạn thân là khi học trung học, khi chúng tôi còn sống gần nhau. Đó cũng là người bạn gần gũi nhất tôi từng có”, cô gái nói.



Nhưng Jasmine không phải là người cô lập, sống tách biệt với xã hội. Cô vẫn thường xuyên nhắn tin, tán gẫu với mọi người.

“Chỉ đơn giản là tôi không thích giới hạn bản thân trong một tình bạn khi bạn chỉ có một người để thường xuyên nói chuyện hay đi chơi cùng nhau”, cô chia sẻ.



Thay vào đó, cô gái thích làm quen với nhiều người theo cách chỉ dừng ở mức quen xã giao.



Khát khao có một người bạn thân

Trái với Jasmine không muốn ràng buộc với bất cứ ai ngay cả trong tình bạn, Reece (27 tuổi) lại gặp nhiều khó khăn khi kết bạn vì tính cách có phần rụt rè, nhút nhát.



“Tôi có một nhóm bạn chơi cùng nhưng chưa bao giờ thấy thật sự gần gũi với họ. Tôi luôn có cảm giác mình là người ngoài cuộc. Tôi hiếm có cuộc hẹn nào đơn thuần chỉ giữa 2 người bạn thân thiết với nhau”, chàng trai chia sẻ.



“Tôi không gần gũi mấy và ít chia sẻ với bố mẹ. Có lẽ đó là lý do khiến tôi khó giao lưu với người khác”, Reece nói.



Trong khi Jasmine cảm thấy không có vấn đề gì với việc không có bạn thân, Reece cho hay anh cảm thấy mình thiệt thòi hơn những người có nhiều bạn bè.



“Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có ai đấy để tâm sự mỗi lúc buồn chán. Nhưng điều này không phải muốn là có được. Kết nối giữa hai người bạn phải được hình thành một cách tự nhiên. Giữ liên lạc sẽ khó khăn nhưng vẫn khá hơn là không có bạn thân”, anh chàng cho hay.

Với nhiều người trẻ Mỹ, bạn thân là khái niệm xa xỉ khi nhiều người thậm chí không có người bạn nào. Ảnh: Pinterest.





Lily (26 tuổi) gọi người bạn thân thiết những năm tháng cấp 3 của mình là “mối quan hệ độc hại nhất từng có”.



“Cô ta đã dành nhiều năm để kìm hãm, làm tổn thương tôi bằng nhiều cách khiến tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua từ khi tống khứ cô ta ra khỏi cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ can đảm để gọi ai khác là bạn thân”, Lily nói.



Với Lily, giờ bạn thân là một khái niệm xa xỉ. Tất cả những gì cô có chỉ là bạn đi du lịch cùng, hội chị em đi chơi với nhau.



“Tôi nói với bản thân rằng mình cần phải nỗ lực kết bạn vì tôi rất kém khoản giao tiếp. Tính cách hướng nội của tôi khiến những người khác ban đầu tiếp xúc nghĩ tôi lạnh lùng, xa cách. Còn thực tế, tôi nhút nhát và vô cùng lúng túng”, Lily thổ lộ.



Nhiều phân tích của giới khoa học đều chỉ ra một thực tế: Cảm giác cô đơn gây ảnh hưởng và bất lợi nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mỗi cá nhân.



Theo nghiên cứu mới nhất của YouGov, thế hệ Millennial (sinh từ năm 1981-1996) là những người cô đơn, lạc lõng nhất.



Cuộc khảo sát diễn ra trên hơn 1.200 người từ 18 tuổi trở lên ở Mỹ. Trong đó, kết quả chỉ ra hơn 30% số người được hỏi thuộc thế hệ này cho biết họ thường xuyên bị cảm giác đơn độc xâm chiếm. Con số với các thế hệ sinh trước đó chỉ dừng ở mức từ 15-20%.



Về cơ bản, thế hệ ông bà, cha mẹ đã có đời sống xã hội tích cực hơn so với những người trẻ hiện tại ở xứ cờ hoa.

Bận rộn đi làm, lập gia đình, chuyển đến nơi ở khác là những lý do khiến thế hệ Millennial khó duy trì tình bạn. Ảnh: Anews.



Đáng lo ngại hơn, 25% những người trưởng thành nói rằng họ không hề có người quen xã giao, 22% cho biết họ không có bạn bè chơi thường xuyên. Còn 30% thừa nhận cuộc sống họ vắng bóng hoàn toàn hai chữ “bạn thân”, 27% thậm chí còn tuyên bố họ không cần bè bạn.



Nghiên cứu cũng đi sâu vào lý do đằng sau thực tế này. Những người được hỏi đã chia sẻ về các khó khăn mà họ gặp phải khi kết bạn, từ tính cách nhút nhát đến khó tìm sở thích và mối quan tâm chung để hình thành một tình bạn thân thiết.



Bất chấp thời kỳ bùng nổ của mạng xã hội, những người trẻ lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.



Trong khi các phương tiện truyền thông đại chúng giúp thế hệ Millennial dễ dàng kết nối với bất kỳ ai, họ lại không hề hạnh phúc như những bức ảnh selfie, sống ảo đẹp đẽ được đăng tải tràn ngập trên mạng.

Theo nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, mối liên kết giữa việc sử dụng mạng xã hội với mức độ hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống cá nhân của mỗi người đi theo hướng tỷ lệ nghịch.



Theo đó, càng “vùi đầu” vào điện thoại thông minh, khả năng gia tăng cảm xúc tiêu cực như cô đơn, trầm cảm càng trầm trọng hơn.



Theo nghiên cứu của tạp chí Psychology of Popular Media Culture, Instagram có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của con người.



So với các nền tảng khác như YouTube, Twitter và Facebook, Instagram tác động vào bộ não của người dùng, khiến mỗi người nảy sinh tâm lý so sánh khi nhìn vào hình ảnh do người khác tải lên.



Mới đây, ứng dụng này thử nghiệm tính năng không hiển thị lượt thích ở các bức ảnh, như một nỗ lực để xoa dịu trạng thái lo lắng, căng thẳng và chán nản của người sử dụng.



Mặt khác, thế hệ Millennial đều đã là những người đã bước vào độ tuổi trưởng thành - giai đoạn dễ nảy sinh cảm giác cô độc, một mình.



Các yếu tố bên ngoài như chuyển đến nơi khác, cơ hội thăng tiến sự nghiệp hay nghĩa vụ phải chu toàn với gia đình riêng đều khiến việc duy trì tình bạn trở nên khó nhằn hơn.



Tuy nhiên, không phải ai thuộc thế hệ Millennial đều từ bỏ chuyện làm quen với bạn mới.



Theo YouGov, hơn 50% người trẻ cho biết vòng tròn bạn bè của họ đã được mở rộng trong vòng 6 tháng qua, 76% số người nói họ đã cố gắng kết bạn với ít nhất một người thông qua công việc hoặc cộng đồng địa phương.



Nhiều người cũng cố gắng giữ mối quan hệ với những người bạn thời thơ ấu của mình. 6 trong số 10 người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ vẫn thường xuyên trò chuyện với ít nhất một người bạn học và 34% chia sẻ tình bạn thời đại học vẫn duy trì tốt đẹp.

