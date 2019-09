Anh Phan Duy Bằng được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang

Quang cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên tập báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, nội dung hoạt động từng bước sát với nhu cầu của thanh niên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, góp phần quan trọng đưa phong trào đến với từng hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.



Các phong trào và cuộc vận động của Hội mang tính giáo dục cao, nội dung, phương thức và hình thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong hội viên, thanh niên. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai hiệu quả; Hoạt động Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, phát triển mô hình mới, hiệu quả mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam nhìn nhận thực tế hiện nay, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Điển hình như các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai đa dạng đã từng bước phù hợp với từng đối tượng thanh niên nhưng việc sơ kết, tổng kết chưa kịp thời, chưa đi sâu phân tích những hạn chế để tìm ra giải pháp mới. Hội còn lúng túng khi triển khai công tác giáo dục, phương thức tổ chức thực hiện chưa thật sự đổi mới dẫn đến hiệu quả chưa cao. Tỉ lệ thanh niên tập hợp vào tổ chức Hội đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên công nhân còn thấp so với tổng số thanh niên trên toàn tỉnh; công tác khảo sát, nắm bắt tình hình dư luận trong thanh niên, duy trì sinh hoạt Chi hội còn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng cờ thi đua

An Giang là một trong những trung tâm lúa gạo và có dân số đông nhất của miền Tây Nam bộ, có thế mạnh về cây lúa, nguồn thủy sản phong phú, là nơi xuất phát của nhiều tôn giáo nội sinh phù hợp với người dân và thanh niên Tây Nam bộ, có tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, có nhiều cơ hội học tập, việc làm, là điều kiện tốt giúp thanh niên ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

Để Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát triển trong thời gian tới, anh Thông đề nghị Ủy ban Hội tỉnh khóa VIII, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều giải pháp như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai việc thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên An Giang có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước. Song song đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cần phát huy tính tích cực xã hội, năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh trong hội viên, thanh niên.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình, đa dạng hóa và tổ chức hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, có ý thức trách nhiệm, giỏi kỹ năng công tác, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên.