Áo xanh tình nguyện ở vùng lũ

2 ngày sau khi cơn lốc quét qua xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Nam Phạm Thị Thanh cùng đoàn cứu trợ có mặt để thăm hỏi và cứu trợ kịp thời cho người dân xã đảo. Cơn lốc bất ngờ quét qua ngày 5/11 khiến người dân nơi đây chịu thiệt hại nặng nề. Gần 100 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng. Người chết, kẻ nằm viện. Đặc biệt, thôn 6 của xã vẫn còn cô lập trong nước lũ, dân thiếu thốn đủ bề.

Đoàn cứu trợ đã đưa hàng cứu trợ gồm khoảng 50 suất quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm như nước uống, mì tôm, bánh kẹo… đến với người dân xã đảo Tam Hải. Chi hội từ thiện Nguyện Ước Xanh và nhóm thiện nguyện Nguyện Ước Hồng với gần 100 suất quà cũng thực hiện đi hỗ trợ cho người dân Tam Hải.

Ngay sau mưa lũ đi qua, hơn 60 ĐVTN thuộc đội thanh niên xung kích của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam và huyện Nông Sơn đã có mặt tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ, di chuyển đồ dùng trong nhà đến nơi khô ráo. Các bạn trẻ cũng giúp san ủi lại một số điểm nhà bị san lấp; nạo vét bùn đất và di dời nhiều vật dụng cần thiết của gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Hành động đẹp của các bạn trẻ khiến người dân cảm thấy ấm lòng. Anh Trương Hiệp Hòa – Đội TNXK Đoàn TN Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ, chứng kiến cảnh tan hoang, thiệt hại nặng nề của bà con sau lũ khiến anh cảm thấy xót xa nên chia nhau mỗi người một việc giúp đỡ bà con khắc phục.

Những ngày này, sắc áo xanh ngập tràn trên các nẻo đường, làng quê xứ Quảng - nơi cơn bão số 12 vừa đi qua. Ngoài những món quà tình nghĩa, chia sẻ với người dân vùng lũ, các bạn trẻ cũng khiến nhiều người cảm động khi chung tay dọn dẹp giúp bà con. Trao quà cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại tại 2 xã Tam An và Tam Đàn, ĐVTN huyện đoàn Phú Ninh lập tức ra quân đến những nơi ngập úng đưa các nhu yếu phẩm và các phần quà đến trực tiếp các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Các bạn trẻ không ngần ngại đội mưa, lội bùn cùng người dân dọn lũ.

Tại Quế Sơn, đội hình Thanh niên xung kích huyện Quế Sơn tham gia khắc phục hậu quả tại đơn vị xã Quế Xuân 1. Đội hình Thanh niên xung kích huyện phối hợp với Đoàn xã Quế Xuân 1 tổ chức dọn bùn, lau chùi bàn ghế tại trường Mẫu giáo và trường Tiểu học Quế Xuân 1; đến thăm gia đình anh Lưu Văn Hiếu và chị Nguyễn Thị Lượm là cha, mẹ của cháu Lưu Thị Kim Ngọc tại thôn Dưỡng Mông Đông xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, bị chết do lũ cuốn trôi.

Các hoạt động tương tự cũng diễn ra tại thị xã Điện Bàn, Quế Sơn, Đại Lộc, Tp. Hội An… Chị Phạm Thị Thanh - Bí thư tỉnh đoàn Quảng Nam chia sẻ, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, ngoài những phần quà, nhu yếu phẩm chuyển đến người dân kịp thời thì ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, tỉnh Đoàn kêu gọi các ĐVTN cơ sở, đội xung kích đến tận nhà, tận làng để giúp người dân nhằm chia sẻ, giúp họ vơi đi phần nào đau thương, mất mát.

Hoài Văn