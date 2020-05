Ba cô gái trong 'bộ tam một mí' xứ Hàn đang khiến giới trẻ mê mẩn là ai?

Quảng cáo

Đều sở hữu đôi mắt một mí đậm chất Á đông, nhan sắc không theo "chuẩn mực" được yêu thích, thậm chí khó có thể "ghi điểm" ngoại hình, nhưng bằng tài năng thực lực và nỗ lực khẳng định bản thân vượt qua những ý kiến trái chiều, cả ba cô gái Park So Dam, Kim Da Mi và Kim Go Eun hiện giờ đều được công nhận khả năng diễn xuất và bật lên thành những ngôi sao trẻ nổi tiếng được đông đảo giới trẻ hâm mộ.



Trong showbiz xứ Hàn nơi phẫu thuật thẩm mỹ phát triển mạnh, nhiều cô gái trẻ mong muốn có được vẻ đẹp búp bê mắt to tròn, mũi cao thanh thoát... tạo nên những khuôn mặt na ná nhau... thì sự xuất hiện của 3 nàng một mí này như một luồng gió mới "phá vỡ" những tiêu chuẩn nhan sắc vốn từng được yêu thích, tạo nên xu hướng idol mới với visual khác biệt. Giờ đây, vẻ cool ngầu của "điên nữ" Kim Da Mi, Kim Go Eun hay Park So Dam mới thực sự khiến giới trẻ "phát cuồng".





Kim Go Eun là cái tên đang "làm mưa làm gió" màn ảnh khi sánh đôi cùng nam thần hàng đầu showbiz xứ kim chi trong bom tấn "The King: The Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt). Trước khi phim bấm máy, nữ diễn viên sinh năm 1991 còn gây tranh cãi khắp các diễn đàn mạng vì bị cho là nhan sắc không đủ thu hút và "không vừa mắt" khi đóng cùng Lee Min Ho. Tuy nhiên, lối diễn xuất tự nhiên đầy thu hút của Kim Go Eun đã chứng minh cô hoàn toàn có thể đứng vị thế top diễn viên hàng đầu xứ Hàn hiện nay và sánh đôi cùng các nam thần đình đám Kbiz. Trước đó, cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh từng gây tiếng vang với vai nàng thơ Lolita trong phim "A muse" và "Goblin". Lận đận khi mới chạm ngõ điện ảnh, Park So Dam từng bị từ chối vai diễn tới 17 lần vì nhan sắc không thu hút. Tuy vậy, cô gái trẻ không nản lòng mà quyết tâm khẳng định khả năng diễn xuất. 2019 quả là một năm may mắn với cô gái cũng sinh năm 1991 này khi "Parasite" (Ký sinh trùng) trở thành một hiện tượng toàn cầu, đạt được thành công vang dội khi mang về tới 4 tượng vàng Oscar, và dĩ nhiên, tên tuổi Park So Dam cũng vụt sáng thành sao. Khán giả không thể quên nét diễn xuất tinh ranh pha chút ma mãnh, bất cần vô cùng thu hút của "thiên tài lừa đảo" - cô giáo Jessica trong "Ký sinh trùng". Đây là một vai diễn khó, đòi hỏi diễn xuất nội tâm sâu sắc và quả thật Park So Dam đã làm xuất sắc. Một trong những tên tuổi "khuấy đảo" các diễn đàn mạng thời gian qua là Kim Da Mi. Với đôi mắt một mí, gương mặt cá tính, có lẽ nếu cách đây vài năm, cô gái này sẽ khó có thể nhận vai nữ chính trong bất cứ bộ phim nào. Thế nhưng, thời điểm bây giờ đã khác. Sau "Itaewon Class", "điên nữ" sinh năm 1995 đã trở thành thần tượng mới của châu Á khiến giới trẻ "phát cuồng". Vẻ đẹp vừa cá tính, vừa ngây thơ cùng đôi mắt nụ cười có khả năng gây "ám ảnh" cho bất cứ ai mới gặp, Kim Da Mi là cô gái có kỹ năng diễn xuất kiểu "nữ quái" khiến người ta không thể nào quên. Vẻ đẹp ngọt ngào gây thương nhớ của 4 mỹ nhân idol nhóm BlackPink Loạt ảnh của 4 cô gái xinh đẹp trên bộ ảnh mới và tạp chí Vogue khiến các fan trầm trồ khen ngợi. Bộ tứ idol BlackPink sang chảnh hút mắt trên Vogue Hàn Nhóm nhạc nữ đình đám hàng đầu xứ Hàn khoe sắc yêu kiều sang chảnh trên tạp chí Vogue Hàn số tháng 3. Bộ ba nữ idol 9x nhóm BlackPink đẹp tựa nữ thần Kim Jisoo, Lisa và Jennie Kim đều khoe sắc trên những tạp chí hàng đầu số đầu năm 2020. Chẳng hề vướng scandal, không đi liền với thị phi, cả 3 cô gái trẻ đều chọn hướng đi âm thầm vững chắc khẳng định tên tuổi của mình.

Trang Thu