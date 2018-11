BẢN TIN THANH NIÊN: Cán bộ, đoàn viên Hà Tĩnh hiến máu tình nguyện

Kết thúc “Ngày hội hiến máu tình nguyện” lần thứ 2 năm 2018, Ban Tổ chức đã thu được 195 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng. Những đơn vị máu trên được chuyển đến ngân hàng máu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để phục vụ lúc cấp cứu bệnh nhân.

Sáng 24/11, trung đội dân quân tự vệ cơ động TT.Phước Hải (H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng nhau đưa những thúng lưới từ bãi biển lên đường giúp dân bảo vệ tài sản trước bão số 9. Trung đội này do ông Lâm Hoàng Long, Chỉ huy trưởng quân sự TT.Phước Hải, dẫn đầu đã xuống biển nâng từng thúng lưới của ngư dân từ dưới bãi biển lên đường tránh thiệt hại vì bão số 9.

Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam bộ lần thứ nhất - năm 2018 do Thành Đoàn TPHCM đăng cai tổ chức, diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 23 và 24/11, với sự tham dự của 178 đại biểu là bí thư chi đoàn giỏi. “Trong khuôn khổ liên hoan, ban tổ chức mong các bạn thanh niên có dịp trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong công việc, tiếp tục đề ra các nội dung, biện pháp cụ thể để tổ chức Đoàn thật sự là người bạn thân thiết, gần gũi với thanh niên”, anh Phạm Hồng Sơn nói.(XEM CHI TIẾT...)

Ngày 24/11, tại Hà Nội, đông đảo bạn trẻ tham gia sự kiện “Speak Up for Gender Equality - Lên tiếng vì bình đẳng giới". Cùng với các diễn giả, các bạn trẻ đã mang đến tiếng nói với sắc màu riêng và góc nhìn riêng về bình đẳng giới. Sự kiện “Speak Up for Gender Equality - Lên tiếng vì bình đẳng giới" do tổ chức UN Women, Tổ chức Plan International Việt Nam, Đại sứ quán các nước Canada, Nauy, New Zealand và Thụy Sỹ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội phối hợp tổ chức.(XEM CHI TIẾT...)

Điện lực huyện Hoà Vang (TP. Đà Nẵng) đã dành số tiền 450 triệu đồng để tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tri ân khách hàng. Trong chương trình Tri ân khách hàng năm 2018, Điện lực huyện Hoà Vang đã tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học tại Trường tiểu học An Phước (xã Hoà Phong), tặng 200 suất cơm tình thương cho Bệnh viện Hoà Vang và trao quà cho các trẻ em nhiềm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Cũng trong chương trình này, Điện lực Hoà Vang tổ chức lắp đặt hệ thống đường điện, bóng đèn đưa ánh sáng đến những con đường nông thôn; sửa chữa và lắp đặt mới đường dây cho hơn 30 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trong 3 ngày (24-26/11), tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp cùng Microsoft tổ chức hội thảo và khóa tập huấn về “Thúc đẩy sự quan tâm và tham gia của nữ sinh trong khoa học và đổi mới sáng tạo thông qua giáo dục STEM và các kỹ năng số”. Hội thảo nhằm khuyến khích các em học sinh nữ tự khám phá tiềm năng của mình bằng cách lựa chọn học các môn học STEM ở bậc đại học cũng như định hướng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực này sau khi tốt nghiệp.

Ngày 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 16 năm 2018. Giải thưởng KOVA lần thứ 16 cũng trao tặng hạng mục Triển vọng với giá trị 10 triệu đồng mỗi giải cho 12 em sinh viên có học lực xuất sắc cùng những triển vọng trong nghiên cứu khoa học; 151 học bổng Nghị lực (trị giá 8 triệu đồng mỗi học bổng) cho các sinh viên đến từ 60 trường đại học công lập trên cả nước.

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng ông Ngô Tùng Bích ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước vẫn “không chịu” ngồi yên mà tiếp tục lên lớp, uốn nắn từng nét chữ, hướng dẫn từng phép tính cho những đứa trẻ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trong lớp học tình thương của mình. Lớp học tình thương của ông được thành lập đến nay đã tròn 10 năm. Ông Bích cho biết. Lớp học mới đầu chỉ có 3, 4 cháu, nhưng chỉ sau một thời gian kiên trì, đi từng nhà vận động, đã dần đông lên. Đến nay, lớp có hơn 30 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đang theo học thường xuyên.

Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa tổ chức thả lại tôm giống cho hộ dân có tôm chết trắng không rõ nguyên nhân ở Núi Thành. Theo đó, phía công ty này đã hỗ trợ 35.000 con tôm giống cho ông Đỗ Minh Thêm (thôn 6, xã Tam Hòa, Núi Thành) – người có 3 ao tôm bị chết bất thường mà không rõ nguyên nhân. Số tôm giống trên có giá trị khoảng 40 triệu đồng. Đồng thời, công ty cũng đã cử cán bộ theo dõi, tư vấn kỹ thuật cho ông Thêm. Ngoài ra, để thả lại tôm đúng mật độ, ông Thêm cũng đã mua thêm 15.000 con tôm giống.

Ngày 25/11 tới đây, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ chính thức được khai mạc tại Hà Nội. Tham gia thi đấu có 10 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 157 trưởng đoàn và huấn luyện viên, 130 vận động viên. Những đoàn có phong trào luyện tập và phát triển mạnh môn Đá cầu luôn duy trì số lượng vận động viên tham dự đông là Hà Nội, Đồng Tháp, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An…

