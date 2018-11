BẢN TIN THANH NIÊN: Chạy vì an toàn giao thông

Sau Lễ khai mạc, hơn 1.000 vận động viên là sỹ quan Cảnh sát Nhật Bản, Công an Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp liên doanh Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tham gia Giải chạy. Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 là một trong số những hoạt động nằm trong khuôn khổ của kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

Hơn 24.000 người đã tham gia Cuộc chạy từ thiện Terry Fox Việt Nam lần thứ 22 năm 2018 với quãng đường 5 km do Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại TPHCM tổ chức tại Quận 7, TPHCM vào sáng 18-11. Cuộc chạy từ thiện đã quyên góp được gần 3 tỷ đồng cho Quỹ Terry Fox Run Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ nghiên cứu ung thư và trang thiết bị điều trị ung thư cho các bệnh viện Việt Nam.

Kể từ ngày chuyển công tác từ thị trấn lên với miền Tây Gio Linh, Quảng Trị, 'cắm bản' với học trò thôn Khe Me, xã Linh Thượng, 5 năm qua, hằng ngày, ngoài giờ đến lớp, thầy giáo Hoàng Hữu Kiều còn lặn lội khắp nơi để tìm mua xe đạp cũ, sửa lại, rồi mang về tặng các học trò nghèo…Đến nay, thầy Kiều cùng các “Mạnh Thường Quân” đã trao hơn 50 chiếc xe đạp cũ và mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường trên địa bàn huyện. Quyên góp hơn 50 triệu đồng tặng các học sinh mắc bệnh hiểm nghèo tại các điểm trường Gio An, Hải Thái, Linh Hải và Gio Hòa. Tặng nhiều phần quà bao gồm sách vở, áo ấm cho các em học sinh Trường TH-THCS Linh Thượng, huyện Gio Linh, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng…

Hưởng ứng Chương trình Ly cà phê yêu thương của Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, ngày 17-11, thay mặt quỹ Chương trình Ly cà phê yêu thương đồng chí Đặng Việt Dũng trao phần quà hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng. Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục thành phố và Công ty CP Điện tử và Tin học Đà Nẵng (Viettronimex Đà Nẵng) hỗ trợ 10 triệu đồng.

Tiếp nhận thư vận động của Huyện đoàn tỉnh Gia Lai, các bác sĩ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) kết hợp với nhóm bạn trẻ vừa tổ chức chuyến thiện nguyện về nguồn tại xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Đoàn đã trao 800 phần quà tặng các em học sinh (gồm bánh kẹo, tập vở, tiền mặt), trao 10 chiếc xe đạp và 250 phần quà tặng các trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 200 phần quà giúp các hộ nghèo (gồm gạo, mì gói, nước tương và tiền mặt). Tổng giá trị quà tặng hơn 160 triệu đồng.

Qua 50 năm hoạt động, Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam đã và đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe tinh thần, tâm thần và sức khỏe sinh sản cho hơn 2 triệu người trên khắp cả nước. MCNV cũng có nhiều chương trình, dự án khác nhau để hỗ trợ người nghèo, người dân tộc thiểu số, cho phụ nữ có HIV/AIDS, chăm sóc sức khảo tâm thần, người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên vùng sâu vùng xa. Theo ông Phạm Dũng, hiện MCNV đang thực hiện 25 dự án trên 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vào 20 giờ ngày 18/11, tại Hải Dương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2018. Đây là hoạt động ý nghĩa diễn ra thường niên do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức với thông điệp: Cảnh báo về thảm họa tai nạn giao thông (TNGT), hậu quả của TNGT để lại cho mỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân và cho toàn xã hội; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

