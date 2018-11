BẢN TIN THANH NIÊN: Cứu trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

Theo đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 3 triệu đồng đối với 1 người bị thiệt mạng, 1 triệu đồng đối với 1 người bị thương, 3 triệu đồng cho mỗi nhà bị sập, trôi hoàn toàn và 10 thùng hàng cho các gia đình. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC và CNCH ở Khánh Hòa miệt mài khuân đá, bới đất dọn dẹp nhà của khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở núi ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, ngày 19/11, Ban ATGT TP Cần Thơ đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Theo Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, dịp này, đơn vị phối hợp cùng các sở, ban ngành có liên quan thăm hỏi và tặng quà cho 8 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT và các nạn nhân bị TNGT. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Cứ đến 17 giờ hằng ngày, khoảng 100 em nhỏ lại tập trung tại số 166 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM để ăn cơm chay miễn phí trước khi bước vào lớp học. Hơn 5 năm qua, ông Hùng và nhiều bạn tình nguyện viên đã dạy học cho các trẻ em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Trong hai ngày 17 và 18/11, Ban Y tế xã hội của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông tổ chức khám sức khỏe, chữa bệnh từ thiện cho hơn 750 người dân tộc thiểu số nghèo ở nhà thờ Giáo họ Quảng Phú và Trường THCS Lê Văn Tám, xã Nậm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông. Sáng 18/11, dù trời mưa nặng hạt, chị Mai Thị Lan Ngọc (29 tuổi) vẫn dắt theo con có mặt từ rất sớm ở điểm khám bệnh Trường THCS Lê Văn Tám. Chị Ngọc cho hay đưa con đi khám do nóng sốt.

Cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới (TMCI) 2018 lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27/11/2018 tại Khách sạn Thành Nội, thành phố Huế. Đây là lần thứ 4 cuộc thi được tổ chức sau ba lần diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ (2015), Hàn Quốc (2016) và Trung Quốc (2017), theo thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế. Cuộc thi năm nay thu hút 60 người tham gia từ 15 quốc gia là thành viên các Hiệp hội Chè trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia sản xuất và tiêu thụ chè lớn như Trung Quốc, Nga, Ba Lan, Ukraina, Hàn Quốc,...

Sáng 20/11, gần 400 học sinh khối phổ thông và đông đảo phụ huynh Trường iSchool Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tri ân thầy cô giáo và trao giải cuộc thi “ iSchool Ha Tinh in my heart”. Chỉ trong 10 ngày, ban tổ chức đã nhận được 250 bài thi, trong đó có 100 bài của các bậc phụ huynh và 150 bài của các em học sinh. Các bài thi có nội dung phong phú, hấp dẫn, thể hiện tình cảm tri ân đến các thầy cô giáo, sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi gửi gắm con học tập và rèn luyện trong môi trường hội nhập.

Ngày 17/11/2018, Trường THPT Kim Động (Hưng Yên) chính thức đón nhận một thư viện mới do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) trao tặng. Đây là ngôi trường cấp 3 tại huyện Kim Động có truyền thống dạy và học tập tốt tại tỉnh Hưng Yên, tuy điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Thư viện được khởi công xây dựng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư tài trợ của PVCFC là 4,5 tỷ đồng cho hạng mục thư viện, bổ sung các đầu sách và phòng giáo dục nghệ thuật.

Ngày 19/11, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức lễ trao Học bổng Năng lượng Tương lai AES-VCM cho 20 sinh viên xuất sắc đến từ Quảng Ninh đang theo học ngành điện tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Điên Lực. Ngoài chương trình học bổng, Công ty đã triển khai nhiều chương trình phát triển cộng đồng khác chú trọng vào giáo dục, y tế và bảo vệ mội trường trong suốt 7 năm qua với tổng trị giá lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Thanh Huyền