BẢN TIN THANH NIÊN: Giải Marathon quốc tế gây quỹ từ thiện

Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombak là sự kiện du lịch thể thao có tác động lớn về du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa - thể thao - du lịch của thành phố. Hơn nữa, giải còn mang ý nghĩa nhân văn bằng việc mỗi km đường chạy đóng góp 10.000 đồng gây quỹ dành cho Quỹ vì người nghèo và Quỹ bảo trợ tài năng trẻ TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, giải chạy còn là sự kiện đinh trong chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch chào mừng Kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP Hồ Chí Minh.

Ngày 1/11, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2018), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ và những người có công với cách mạng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức dâng hương dâng hoa tại Khu di tích Truông Bồn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ tại Truông Bồn - địa danh nằm trên huyết mạch giao thông quan trọng, tọa độ bị bắn phá ác liệt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Trong những ngày đầu giá rét vùng cao 2018, Đoàn thanh niên xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã tổ chức chương trình tình nguyện, quyên góp những bộ quần áo ấm, mì tôm, gạo, khăn mặt... đến với các em học sinh tiểu học, mầm non bản Pù Tền, Pá Hốc... Đoàn thanh niên xã đã tổ chức quyên góp 20 bao tải áo ấm, 150kg gạo, 10 hộp mì tôm... giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn và những em nhỏ có một mùa đông ấp áp và đầy đủ hơn.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tuổi trẻ Việt Nam-Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt-Nhật" do Bộ TT&TT, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp tổ chức tối 31/10, tại Hà Nội. Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10/2018, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 tác phẩm của 126 tác giả trong và ngoài nước tham gia. Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 57 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày triển lãm.

Tại buổi gặp mặt các hộ nghèo năm 2018, đồng chí Bí thư Thành ủy Cẩm Phả Vũ Quyết Tiến đã khẳng định, từ năm 2018 sẽ thưởng cho mỗi hộ thoát nghèo số tiền 10 triệu đồng nhằm khuyến khích động viên các hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Đây cũng là hội nghị đối thoại lần đầu tiên được tổ chức giữa các hộ nghèo và các đồng chí lãnh đạo TP Cẩm Phả.

Hôm qua (31/10), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Đại sứ Ailen tại Việt Nam Cait Moran đã đồng chủ trì Lễ công bố khoản viện trợ phi dự án do Đại sứ quán Ailen tài trợ cho hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL). Cục trưởng Cục TGPL Nguyễn Thị Minh cho biết, khoản viện trợ phi dự án này là vốn ODA với tổng kính phí 45 nghìn Euro, kéo dài trong 3 năm từ quý IV/2018 – quý IV/2020. Mục tiêu của khoản viện trợ này là hỗ trợ triển khai thực hiện Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để thống nhất nhận thức và nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện TGPL, đưa Luật TGPL và các văn bản thi hành đi vào cuộc sống.

Ngày 31/10, Tập đoàn Phúc Sơn phối hợp với báo Tiền Phong, Công an tỉnh Nghệ An và Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An trao tặng nhà tình nghĩa, tặng quà hỗ trợ cựu TNXP nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2018). Tại buổi lễ đã trao tặng 30 suất quà cho 30 gia đình liệt sỹ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng với 5 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 250 triệu đồng cho cựu TNXP tỉnh Nghệ An.

Thanh Huyền