BẢN TIN THANH NIÊN: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc có công trồng rừng

Theo đó, 6.487 hộ dân với 33.813 nhân khẩu tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ hơn 15.617 ha rừng sẽ được hỗ trợ 604,895 tấn gạo trong thời gian 2 tháng (tháng 7-8). Gạo hỗ trợ được giao tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có các đối tượng được hưởng.

Trong hai ngày 3 và 4/11, đoàn công tác Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các xã thuộc huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang). Trong hai ngày làm việc tận tình, khẩn trương, các y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.000 lượt người; trao 80 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) tặng 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 60 học sinh nghèo vượt khó của xã Tú Thịnh với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. ( XEM CHI TIẾT…)

Ngày 4/11, Công ty Cổ phần CATACO và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (CODUPHA, quận 10, TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các y, bác sĩ công tác tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ). Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ là xã thuần nông, điều kiện kinh tế, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhất là điều kiện chăm sóc y tế sức khỏe.

CLB Búp măng non vừa tổ chức chương trình Thiện nguyện “Huế thương: Đường tới trường A Lưới”, trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh của xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến với trường học tại xã A Roàng, câu lạc bộ Búp măng nong trao tặng 411 chiếc áo ấm, 411 đôi dép mới, 411 cặp sách, hàng ngàn cuốn vở, bút chì, bút mực. Ngoài ra, CLB cũng trao tặng 2 học bổng Búp măng non, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng; 10 phần quà cho học sinh nghèo, 10 phần quà cho học sinh có thành tích học tập tốt, 50 phần quà cho tập thể giao viên và nhiều sách truyện tham khảo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ bàn giao 125 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được Công ty Xổ số hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ các địa phương và thân nhân gia đình cũng hỗ trợ thêm nên trung bình mỗi căn nhà có giá trị xây dựng từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, MTTQ tỉnh và nhà tài trợ đã trao quà cho các hộ dân có nhà mới, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng; đồng thời, tiến hành nghi lễ cắt băng khánh thành trao 125 căn nhà cho hộ nghèo và trao bảng tượng trưng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 4/11/2018 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội) vừa diễn ra Lễ trao học bổng khuyến học cho các sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực An toàn thông tin năm 2018. 19 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực An toàn thông tin năm 2018 đến từ 6 Học viện, trường đại học phía Bắc vừa được Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT tặng Giấy khen và học bổng khuyến học có tổng trị giá 9 triệu đồng/suất.

Giải Tiền Phong Golf Championship 2018 là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2018), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là gây quỹ cho các hoạt động của “Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam” vừa được tổ chưc ngày 3/11. Tại chương trình đã bán đấu giá nhiều vật phẩm gây quỹ Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. ( XEM CHI TIẾT…)

Thanh Huyền

Tổng hợp