BẢN TIN THANH NIÊN: Khám, chữa răng miễn phí cho người nghèo

Theo đó, trong thời gian từ ngày 26-30/10, người dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng và TP Đà Lạt có các bệnh về răng có thể đến tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề Đức Trọng để được các bác sĩ nha khoa của Pháp tư vấn, khám, chữa và tư vấn miễn phí. Dự kiến có khoảng 2.000 người dân trên địa bàn tỉnh sẽ được khám đợt này.

Cứ vào chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hội trường thôn 15 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) lại ngân vang tiếng trẻ ê a đọc tiếng Anh. Lớp học đặc biệt này do thầy giáo người K’ho K’Xiam Lo Minh (SN 1983) mở dạy miễn phí cho học sinh nghèo trong buôn làng. Đối tượng anh hướng đến là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em đồng bào K’ho. Lo Minh đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đi học rồi liên hệ mượn hội trường thôn 15 làm nơi giảng dạy. Hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, từ đầu tháng 8/2018, lớp học chính thức “sáng đèn”. Buổi đầu, lớp học chỉ có vài em, về sau số lượng tăng dần, đến nay lớp đã tập hợp được hơn 80 trẻ đến từ các buôn Dạ Bin, Dạ Ngào…

Chiều 27/10, Công an TP.Vinh (Nghệ An) phối hợp với Trường tiểu học Nghi Phú II, tổ chức buổi tuyên truyền về Luật Giao thông với chủ đề “Chúng em với an toàn giao thông” cho 965 học sinh tại trường. Dịp này, Công an TP.Vinh cũng trao 274 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và trao quà cho các học sinh trả lời xuất sắc các câu hỏi của CSGT.

Ngày 27/10, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình Vinh danh Thủ khoa năm 2018 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Chương trình đã vinh danh 78 thủ khoa, trong đó có 33 thủ khoa đầu vào các trường đại học, cao đẳng, học viện và 45 cán bộ Đoàn, Hội là thủ khoa tốt nghiệp các ngành năm học 2018. Trong các thủ khoa tốt nghiệp có 22 bạn là “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Ngày 27/10, trường ĐH Duy Tân đã tiếp tục ký kết hợp tác với Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Seirei, Nhật Bản để triển khai Chương trình liên kết đào tạo và làm việc tại Nhật Bản dành cho SV khối ngành khoa học sức khỏe ĐH Duy Tân. Theo đó, hai bên đồng ý hợp tác về việc đưa SV đang theo học và đã tốt nghiệp tại Trường ĐH Duy Tân và những ứng viên khác được Hiệu trưởng ĐH Duy Tân chấp thuận gửi sang học tại Trường đào tạo Kaigo Fukushi Shi (thuộc ĐH Seirei Christopher) do Tập đoàn SEIREI chỉ định.

Nhằm chia sẻ khó khăn với tập thể giáo viên và các em học sinh điểm trường xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Khoa Đào tạo sau đại học Học viện An ninh Nhân dân phối hợp khóa học 26 đã tổ chức chương trình từ thiện tặng quà vào vào sáng ngày 27/10. Tổng số quà tặng bằng hiện vật có giá trị lên tới 150 triệu được tập thể lãnh đạo Học viên, Khoa Đào tạo sau đại học cùng Khóa cao học 26 quyên góp ủng hộ.

Sau khi xảy ra việc 4 người bị điện giật tử vong trong lúc thi công dựng cột cáp viễn thông, chi nhánh Viettel Hà Tĩnh đã tới thăm hỏi gia đình và hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi nạn nhân. Sáng nay 28/10, ông Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi xảy ra vụ điện giật khiến 4 người chết, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như đại diện chủ đầu tư chi nhánh Viettel Hà Tĩnh đã tới từng đình gia đình nạn nhân để động viên, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ.

Sáng nay (ngày 28/10), Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề “Hạn hán và Xâm nhập mặn”. Các đại biểu tham gia chương trình gây quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” Ban tổ chức cuộc thi tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ứng phó của biến đổi khí hậu.

Trong một thông báo được đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam đưa ra cho biết, bà Ngô Thị Hoài, Giám đốc Chương trình Wecreate Vietnam (Trung tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam) đã giành được khoản tài trợ 50.000 USD nhằm phục vụ cho sáng kiến phát triển cộng đồng. Cụ thể, từ hơn 6.000 bài dự thi được gửi tới Chương trình Lãnh đạo cộng đồng của Facebook, hãng đã lựa chọn 115 ứng viên là những lãnh đạo cộng đồng, nghiên cứu sinh hoặc những nhà lãnh đạo trẻ.

Thanh Huyền

Tổng hợp