BẢN TIN THANH NIÊN: Không sử dụng điện thoại khi lái xe

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Hành trang an toàn" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP) và Công ty UPS Việt Nam thực hiện tại 10 trường đại học ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Với khẩu hiệu xuyên suốt chương trình là "Điện thoại hay lái xe? Chỉ một mà thôi!", các bạn sinh viên của các trường tham gia dự án được tham gia nhiều trò chơi phổ biến kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông, cùng nhau thực hiện cam kết không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngày 26/10, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh và BĐBP Đồng Tháp phối hợp tổ chức chương trình tặng bò giống, phương tiện sinh kế và tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 4 cặp bò giống, trao phương tiện sinh kế cho 10 hộ gia đình, tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là gần 150 triệu đồng. Nguồn kinh phí do đơn vị và Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố hỗ trợ.

Nhân Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Quỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Tại cuộc phát động của tỉnh số tiền thu được và số tiền đăng ký ủng hộ là: 2.537.177.000 đồng. Ban Quản lý Quỹ Vì người nghèo của tỉnh sẽ dùng nguồn quỹ này tiếp tục xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống…góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Huy Lượng (Điện lực Can Lộc) tại thôn Đông Thạc - xã Trường Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh). Trước hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên Nguyễn Huy Lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình anh 100 triệu đồng xây nhà.

Đều đặn vào 3 ngày vào thứ ba, thứ bảy và chủ nhật, Nhóm thiện nguyện Mùa Thu và những người bạn lại tất bật nấu và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở 6 bệnh viện lớn của thành phố Hà Nội. Những bát cháo nóng trao đến bệnh nhân không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực và lạc quan hơn trong cuộc sống.

Ngày 26/10, tại bể bơi sân vận động Lạch Tray, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và giải bơi học sinh năm 2018. Tại buổi tập huấn, học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được các giáo viên, huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên Thể dục Thể thao Hải Phòng truyền đạt kiến thức về phòng chống đuối nước, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước tại hiện trường.

Ngày hội sinh viên Việt Nam lần thứ 14 tại Hàn Quốc sắp diễn ra vào ngày 28/10 tại khuôn viên trường Đại học SoongSil, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Năm nay, sự kiện tiếp tục thu hút 1.100 sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại các Chi hội sinh viên trên toàn Hàn Quốc về tham dự. Xuyên suốt ngày Hội sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ mang đậm đà bản sắc dân tộc nhưng vẫn tràn đầy màu sắc sinh viên, các trò chơi dân gian cũng như các hoạt động tuyên dương khen thưởng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội.

Ngày 26/10, tại TP. Nha Trang, Quỹ học bổng Ana Mandara (Công ty TNHH SOVICO Khánh Hòa thuộc Tập đoàn SOVICO) đã tổ chức trao 161 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018 đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT trong toàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị gần 170 triệu đồng. Trong đó, Quỹ học bổng Ana Mandara đã trao 60 suất học bổng cho khối học sinh tiểu học, mỗi suất là 800.000 đồng; 60 suất học bổng cho khối học sinh THCS, mỗi suất là 1.000.000 đồng và 41 suất học bổng cho khối học sinh THPT, mỗi suất 1.500.000 đồng.

Thanh Huyền

Tổng hợp