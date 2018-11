BẢN TIN THANH NIÊN: Ngày hội hiến máu nhân đạo huyện Lộc Hà

Các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc 17 cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và các địa phương trên toàn huyện đăng kí tham gia. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống tương thân tương ái cho thế hệ trẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến hết tháng 10/2018, Quỹ Vì người nghèo huyện đã vận động được gần 470 triệu đồng với sự đóng góp của 61 cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, đạt 112%, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phân bổ 280 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 7 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, 130 triệu đồng cấp bò giống cho hộ nghèo ở xã Đức Bình Đông, 18 triệu đồng hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 107 căn nhà an toàn có tính năng chống chịu bão lũ cho các hộ dân dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Trong tổng kinh phí hỗ trợ người dân xây dựng nhà an toàn, dự án của UNDP hỗ trợ mỗi hộ 1.700 USD. Ngoài Thừa Thiên - Huế, dự án còn hỗ trợ người dân ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi xây dựng nhà an toàn với tổng số 4.000 căn nhà...

Ngày 4/11/2018 hơn 400 nhân viên Aviva Vietnam tham gia chạy bộ gây quỹ từ thiện do Hiệp hội các doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (British Business Group Vietnam) tổ chức. Sự kiện lần này đã thu hút gần 7,000 người tham gia đường chạy 5km. Được tổ chức định kỳ hằng năm Với thông điệp “Chạy vì vui, chạy vì từ thiện”, sự kiện không chỉ là một ngày hoạt động nhóm năng động cho các nhân viên công ty, ngày chủ nhật ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè.

Trong hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), Ban An toàn giao thông TPHCM đã tổ chức giao nhà tình thương tặng một gia đình nạn nhân tử vong do TNGT. Với kinh phí 50 triệu đồng do Báo Giao thông tài trợ cùng sự góp công xây dựng của bà con trong xóm và họ hàng, căn nhà 40m² của bà Đặng Thị Nên (số 11/5B đường Nguyễn Bình, tổ 6, ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM) đã được xây dựng khá khang trang.

Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng cùng đơn vị hảo tâm hỗ trợ 2 căn nhà Chữ thập đỏ, tặng 95 suất quà, khám bệnh, tư vấn và tặng quà cho 300 người tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo đó Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Chữ thập đỏ mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho gia đình chị Lâm Thị Thu – thôn 2, xã Yên Thái và gia đình anh Đỗ Hồng Quân – thôn 3, xã Yên Hưng. Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng đã trao tặng 95 suất quà (500.000đ/suất) cho 95 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Yên Thái, và tổ chức khám bệnh cho bà con nơi đây.

