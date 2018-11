BẢN TIN THANH NIÊN: Quỹ Khuyến học Nguyễn Du trao 350 suất học bổng

Trong đợt này, với tổng số tiền 441 triệu đồng, Quỹ Khuyến học khuyến tài Nguyễn Du đã trao học bổng cho 40 giáo viên, 20 sinh viên và 290 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, mỗi suất từ 700 ngàn đến 5 triệu đồng. Sau 2 năm kể từ ngày thành lập, với sự tài trợ Công ty Cổ phần Him Lam, Ngân hàng TMCP Liên Việt và các doanh nghiệp, Quỹ Khuyến học khuyến tài Nguyễn Du đã huy động được 16,629 tỷ đồng.

Vừa qua, đại diện nhóm từ thiện Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam đã phối hợp cùng nhóm Nồi Cháo Bắc Quang và các đơn vị trường học tổ chức khảo sát và xây dựng cơ sở hạ tầng của một số điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, trao quà từ thiện và khánh thành nhà ở cho một số hộ nghèo trên địa bàn.

Đêm 24/11, trước thời điểm bão số 9 đổ bộ, nhiều khách sạn ở thành phố biển Vũng Tàu đồng loạt mở cửa đón người nghèo, người không có chỗ ở, hoặc phải di dời tránh mưa bão. Một khách sạn trên đường Võ Thị Sáu, TP Vũng Tàu, dùng 35 phòng đón 130 người nghèo tránh bão. Khách sạn này thấy nhiều người vẫn chưa có nơi tá túc, đã thông báo với phường, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội hướng dẫn người dân tìm chỗ ở cho đến khi bão tan.

Hội LHPN tỉnh Kon Tum phối hợp với công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ; công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và doanh nghiệp cầu đường Kon Tum trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Mỗi mái ấm tình thương có tổng trị giá từ 60 đến 70 triệu đồng. Trong đó, các doanh nghiệp hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; số còn lại do các gia đình vận động bà con và dòng họ giúp đỡ. Ngoài ra, Điện lực TP. Hồ Chí Minh còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để kéo điện thắp sáng cho các gia đình.

Hơn một tỉ đồng gây quỹ của sự kiện giải gôn hữu nghị Suntory PepsiCo lần thứ 16 – 2018 sẽ được Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM đóng góp mang lại các công trình nước sạch trong chương trình “Nước sạch học đường” cho học sinh tỉnh Bến Tre. Ngày 24/11 giải gôn hữu nghị Suntory PepsiCo lần thứ 16 – 2018 đã diễn ra tại sân golf Vietnam Golf and Country Club. Giải đấu là điểm hẹn thường niên cho các đối tác, khách hàng và bạn bè thân hữu công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, tối 24/11, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Gala Dinner Kết nối, hội tụ và lan tỏa. Tại đêm Gala, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các học sinh, sinh viên được tuyên dương lần này. Lễ Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc xuất sắc, tiêu biểu sẽ diễn ra vào tối 25/11.

Ngày 24/11, tại Nhà văn hóa xã Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an Thuận Châu tổ chức cấp CMND miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số xã Co Mạ. Đối tượng được cấp CMND chủ yếu là những người già, không nơi nương tựa, hộ gia đình khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa không có điều kiện làm chứng minh thư hoặc chứng minh thư đã hết hạn sử dụng.

Tối 24/11, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka (1999 - 2018) và tổng kết, trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 20 năm 2018. Trải qua 20 năm, giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 sinh viên, nhóm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc với gần 10.000 đề tài nghiên cứu khoa học, trở thành giải thưởng khoa học uy tín và là sân chơi khoa học bổ ích cho sinh viên trong cả nước.

Thanh Huyền