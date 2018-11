BẢN TIN THANH NIÊN: Trao giải 'Hãy mang rau an toàn về nhà'

Sau hơn 2 tháng thực hiện, chương trình đã tuyên truyền cho 14.625 học sinh tại 39 trường THPT thuộc 12 quận bằng hình thức tờ rơi; thu hút được gần 4.000 em học sinh tham gia chương trình tuyên truyền chuyên sâu thông qua hình thức giấy cam kết. Đã có 6 trường với 360 học sinh tham gia chương trình Lễ hội sáng tạo Slideshow với chủ đề “hãy mang rau an toàn về nhà”. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 18 giải thưởng cho các nhóm học sinh có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo vì cộng đồng trong việc lựa chọn, sử dụng rau an toàn.

Trong tháng 10/2018, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiên tai bão lũ tại Thanh Hóa, Sơn La, khám sàng lọc tim cho trẻ em tại Lào Cai và trao tặng 12.600 cuốn sách cho học sinh huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Bên cạnh những suất học bổng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng, những món quà vật chất thiết thực như ti vi, tủ sách, nồi cơm, bình nước, bàn ghế, balo, sách vở,… đã được trao tặng tới các cháu học sinh và nhà trường.

Ngày 12/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) và trao quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh hiếu học. Trong dịp này, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách của xã Tam Lập và 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Lập.

Ngày 12-11, tại Hà Nội, gần 200 cán bộ Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Bộ Công an) đã tham gia chương trình khám bệnh miễn phí tại Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Minh thuộc Công ty CP Y tế quốc tế Việt Minh. Đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí này chính là một trong những việc làm nghĩa tình, thể hiện sự tri ân của các cán bộ, y, bác sĩ Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Minh đối với những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Nhân tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tổ chức trao tiền hỗ trợ mua bò giống cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập. Trong đợt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích 504 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ 42 hộ nghèo mua bò giống về chăn nuôi, mỗi hộ được hỗ trợ 12 triệu đồng. Tính từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ đã hỗ trợ cho 114 hộ nghèo mua bò giống với trên 1,3 tỷ đồng.

Từ ngày 23 đến ngày 25/11, Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Triển lãm "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam-2018" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, quảng bá tới bạn bè quốc tế các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là những di sản đã được tổ chức Unesco vinh danh.

Ngày 11/11, tại Hội trường UBND phường Tân Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi “Khi tôi 18” tỉnh Hải Dương, năm 2018 thu hút 300 ĐVTN tham dự. Hội thi “Khi tôi 18” nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; trang bị kiến thức, kĩ năng thực hành xã hội, thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện trong đoàn viên, thanh niên khối trường trung học phổ thông. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tuyển tham dự đều gây ấn tượng về sự chuẩn bị và đầu tư công phu cũng như phong cách trình diễn chỉn chu, chuyên nghiệp.

