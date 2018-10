BẢN TIN THANH NIÊN: Trao học bổng ASEAN của Chính phủ Singapore

Học bổng ASEAN nhằm mục đích tạo cơ hội cho những người trẻ ASEAN phát triển tiềm năng của mình cũng như trang bị các kỹ năng quan trọng trong tương lai. Nhận được học bổng này, các em học sinh Việt Nam trong độ tuổi từ 14 đến 16 sẽ có cơ hội học tập tại các trường chọn của Singapore trong vòng bốn năm cho đến khi đạt chứng chỉ dự bị đại học hoặc chứng nhận GCE “A”.

Đại học RMIT Việt Nam vừa trao tặng 110 suất học bổng trị giá 32 tỉ đồng (tương đương 1,3 triệu đô la Mỹ) cho sinh viên mới và sinh viên hiện đang học tại trường ở hai buổi lễ tổ chức tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội. Các suất học bổng thuộc chín hạng mục khác nhau sẽ bao gồm 100, 50 và 25 phần trăm học phí các ngành khác nhau thuộc các lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, sáng tạo và công nghệ.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty cổ phần phát hành sách TP HCM trao 90 suất quà và học bổng đến học sinh của TP Việt Trì. Tại chương trình, 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 50 phần quà trị giá gần 500.000 đồng/suất đã được đại diện Hội Khuyến học tỉnh và Công ty cổ phần phát hành sách TPHCM trao cho 90 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của 5 xã.

Sáng 25/10, tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, quỹ học bổng Lotte Foundation trao học bổng lần 3 cho sinh viên xuất sắc trong học tập. Tổng giá trị học bổng được trao tặng đợt này là 4.500 USD. Học bổng được trao tặng cho 15 sinh viên tài năng, có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện tại các khoa ngôn ngữ Hàn Quốc, Trung Quốc của trường Đại học ngoại ngữ và sinh viên Đại học kinh tế.

Lập thành tích chào mừng ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10) năm 2018, với phương châm “tận tụy, thân thiện, bảo đảm an toàn” , đội ngũ điều dưỡng Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới người bệnh. Tại tất cả các bệnh viện, mỗi điều dưỡng đã dành ít nhất 1 ngày công tình nguyện để tham gia chăm sóc người bệnh như: vệ sinh răng miệng, tắm, gội đầu cho người bệnh nặng; hướng dẫn, tư vấn sức khỏe; tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện…

Ngày 25/10, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Đài Loan) phối hợp với nhãn hàng Columbia đã lắp rắp và bàn giao Công trình tháp nước sạch cộng đồng cho Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, thuộc xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Công trình tháp nước sạch cho cộng đồng có trị giá trên 400 triệu đồng do Công ty New Apparel Far Eastern tài trợ. Nguồn nước được lấy từ giếng nước khoan với công suất lọc của công trình mỗi giờ được 1m3 nước sạch.

Nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa có kế sinh nhai, tăng thu nhập, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng bò giống với “Mô hình giảm nghèo phát triển nuôi bò sinh sản”. Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bàn giao để trao tặng 29 con bò giống sinh sản cho 29 hộ đồng bào Rục thuộc các bản Yên Hợp, Phú Minh, Mò O Ồ Ồ và bản Ón xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Xã Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) phối hợp với nhà tài trợ vừa động thổ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Trịnh Thị Tư (trú tại thôn Thành Hải). Tại lễ động thổ khởi công xây dựng công trình, chị Hoàng Thị Hoa (trú tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc – Nghệ An) - nhà tài trợ chính đã trao trước số tiền 30 triệu đồng để chính quyền xã Xuân Thành mua vật liệu phục vụ xây dựng. Ngôi nhà có diện tích hơn 50 m2 với trị giá trên 150 triệu đồng

Thanh Huyền

Tổng hợp