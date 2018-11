BẢN TIN THANH NIÊN: Trao tặng 1.200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Ban tổ chức đã trao tặng 1.200 lá cờ Tổ quốc, 120 phần quà, 2 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa, 110 chiếc xe đạp cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã xây tặng 2 chiếc cầu dân sinh trên địa bàn 2 xã Vĩnh Hậu và Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho 5 mẹ Việt Nam anh hùng. Ước tính trị giá quà tặng hơn 700 triệu đồng.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Chi hội Xanh Yêu Thương (thuộc Hội Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Nước sạch và Nhà vệ sinh học đường” cho Trường Tiểu Học Cù Chính Lan, thuộc xã Ea Yong, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Với tổng kinh phí 323 triệu đồng, dự án “Nước sạch và Nhà vệ sinh học đường” được triển khai ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, bao gồm hệ thống xử lý nước sạch, một ngôi nhà vệ sinh 4 phòng, 2 tủ sách cho Trường Tiểu học Cù Chính Lan và trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Tại Praha, Hội từ thiện “Mái ấm Việt - Séc” đã tổ chức chương trình giao lưu "Thu yêu thương" và cũng là hoạt động kỷ niệm 5 năm trở thành "ngôi nhà chung cho những mảnh đời bất hạnh" tại Cộng hòa Séc. Hội từ thiện “Mái ấm Việt - Séc” đã trao tiền từ thiện trực tiếp cho một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như: chị Nguyễn Thị Mận, anh Nguyễn Văn Thảo, chị Chúc, gia đình chị Tâm… tổng số tiền hơn 80.000 Korun (khoảng 90 triệu đồng). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tiến hành bán đấu giá một số sản phẩm từ Việt Nam để gây quỹ từ thiện.

Trong 4 ngày từ 8 - 11/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tổ chức cấp phát tiền thuộc Dự án "Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc" do Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hỗ trợ tại huyện Sìn Hồ và Tân Uyên. Dự án đã phát tiền cứu trợ cho 460 hộ của tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua, với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt không điều kiện cho các hộ bị thiệt hại nhẹ, với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng cho hộ có 1 khẩu; 1 triệu đồng cho hộ có 2 khẩu và 1,5 triệu đồng cho hộ có 3 khẩu trở lên. Hỗ trợ tiền mặt có điều kiện cho hộ sửa nhà là 15 triệu đồng/hộ, hộ xây nhà mới là 50 triệu đồng/hộ.

Ngày 11/11, 6 đội tình nguyện viên, tất cả đều là sinh viên thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đang theo học ở 6 trường đại học tại Hà Nội, đã tổ chức Hội thu sách cũ “Đổi giấy - lấy cây” để gây quỹ cho Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Được biết, các đội tình nguyện viên nói trên chia làm 2 địa điểm để quyên góp; Đội tình nguyện viên ở Hà Nội, thu được 500kg sách vở, giấy báo cũ; Đội ở Hưng Yên thu được 1.000kg, tất cả đều được quy đổi thành tiền, để mua quà tặng các em học sinh, và bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Kỳ Sơn.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An vừa phân bổ 679,7 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho hơn bốn nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới bão số 3, bão số 4 và các đợt mưa lũ trong tháng 7, tháng 8 vừa qua. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp phát số gạo trên cho 4.144 hộ dân với 19.282 nhân khẩu trên địa bàn năm huyện miền núi Nghệ An, bao gồm: Kỳ Sơn được cấp phát gần 460 tấn, Tương Dương hơn 125 tấn, Con Cuông 55,6 tấn, Anh Sơn 19,4 tấn và Quế Phong gần 19 tấn.

Ngày 10/11, chùa Bà Đa phối hợp với Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức chương trình khám bệnh, siêu âm, tầm soát ung thư và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 600 người già và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Trung, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện đã trao tặng hơn 300 suất quà cho các hộ nghèo tại địa phương. Tổng kinh phí cho đợt khám, phát thuốc miễn phí và trao quà lần này là gần 150 triệu đồng.

Tập đoàn Viettell vừa phối hợp với Hội Khuyến học Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong năm học 2017- 2018. 30 em được nhận học bổng lần này đều đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, tại 3 xã vùng ven biển khó khăn là Thạch Kim, Mai Phụ và Thịnh Lộc. Đây là đợt thứ 5 Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp Quân đội Viettell tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo tại Hà Tĩnh,

