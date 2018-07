BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: 1.900 suất quà cho người dân bị lũ lụt Chương Mỹ

Cuộc vận động diễn ra chỉ trong hơn một ngày nhưng những đồ dùng thiết yếu như: Mỳ tôm, gạo, nước uống, lương khô, nến, đèn pin... đã được Hội gửi đến cho 1850 hộ dân tại huyện Chương Mỹ. Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổng trị giá của đợt cứu trợ là 320 triệu đồng. Những ngày qua, UBND xã đã cấp 533 bình nước, huyện cấp 150 bình nước, 100 thùng mì tôm và 582 cây nến cho bà con ổn định cuộc sống. Đến nay, đã có 2 tổ chức đăng ký tham gia cứu trợ gồm Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội và Hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 25/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng-Tân Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt 25 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. 25 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh đã được các cán bộ, chiến sỹ Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tìm kiếm và cất bốc trên địa bàn tỉnh Svây Riêng trong mùa khô 2017-2018 với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2018, ngày 25/7, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, UBND huyện Hải Lăng tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Tại chương trình, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 268 và các y, bác sĩ trẻ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân là các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Công ty Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ 50 tấn gạo, 100.000 gói mì tôm, 5 tấn cá khô, 2.000 bộ quần áo, 100 túi bảo quản tử thi cho sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào. Đồ cứu trợ sẽ được chuyển từ Gia Lai đến Attapeu vào 17h chiều nay 25.7 để bàn giao cho Uỷ ban cứu trợ Chính phủ Lào. Trong thời gian tới, công ty sẽ nỗ lực hỗ trợ bà con vùng bị vỡ đập khắc phục khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, ngày 25/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân thuộc hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Tại đây, các y, bác sỹ của Bệnh xá Công an tỉnh Tây Ninh đã ân cần thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp; những bệnh thông thường theo mùa, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Đây là một trong chuỗi các hoạt động đậm nghĩa tình, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh. Qua đó, thắt chặt tình quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng người dân.

Với tinh thần tương thân tương ái, Toyota Việt Nam vừa triển khai đợt ủng hộ đồng bào tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang với tổng giá trị hơn 826 triệu đồng. Chương trình được phối hợp bởi Toyota Việt Nam, Quỹ Toyota Việt Nam (TVF), công đoàn Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý chính thức Toyota trên toàn quốc. Đại diện liên doanh Nhật Bản cho biết, đây là một việc làm thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang sau đợt mưa lũ gây thiệt hai nghiêm trọng về người và của hồi cuối tháng 6/2018.

Sau mưa lũ, tỉnh Yên Bái ưu tiên tìm quỹ đất tái định cư cho hơn 340 hộ dân bị mất nhà cửa và các hộ nằm trong diện di dời khẩn cấp. Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sau mưa lũ có 16 hộ bị sập trôi hoàn toàn nhà cửa, 7 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, 40 hộ dân khác ở Bản Lùng, Làng Than, Làng Dẹt phải di dời khẩn cấp. Hiện nay các hộ dân đang phải ở nhờ nhà văn hóa thôn và trường học, các lực lượng chức năng cũng đã dựng thêm lều bạt để bà con đủ chỗ ở tạm. Bên cạnh việc khôi phục các tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục diện tích lúa và hoa màu thì nhiệm vụ rất quan trọng lúc này là làm sao bố trí tái định cư và làm lại nhà cửa cho các hộ dân.

Sáng 25/7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa TP Vinh thực hiện Chương trình "Bát cháo tình thương" cho các bệnh nhân nghèo. 300 suất cháo đã được phát miễn phí tới các bệnh nhân, người thân các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh. Chương trình được thực hiện bởi sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An để trao tặng cho bệnh nhân nghèo. Đây là hoạt động thường xuyên được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với các bệnh viện thực hiện hàng tháng trên địa bàn TP Vinh.

