BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Bác sĩ hát quyên tiền giúp sinh viên y khoa nghèo

Nhân dịp chào mừng 2 năm ngày thành lập CLB văn nghệ Blouse Trắng, Chi Hội Trái tim trên tường (thuộc Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) sẽ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Đêm nhạc Blouse trắng - Tiếp nối yêu thương” tại đại giảng đường ĐH Y dược TP.HCM (217 Hồng Bàng, P11, Quận 5) vào lúc 19 giờ 30 ngày 4-8. Chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền quyên góp được tiếp sức cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại ĐH Y dược TP.HCM. Đêm nhạc có sự mặt của hơn 30 y, BS cùng các ca sĩ chuyên nghiệp là khách mời như ca sĩ Bạch Lan, Tuyết Nhung, nhạc sĩ Bảo Chấn...biểu diễn hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là một hoạt động trợ giúp mới của Quỹ thiện nguyện Trái tim trên tường.

Sáng 1-8, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với địa phương xã Môn Sơn tổ chức trao bò giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Môn Sơn huyện Con Cuông. Được sự ủy quyền của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đồn BP Môn Sơn đã trao tặng 03 con bò cái để làm vốn sản xuất chăn nuôi cho 3 hộ gia đình nghèo tộc người Đan lai thuộc 2 bản Búng và bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông với tổng số tiền 30 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp của cán bộ chiến sỹ BĐBP Nghệ An hỗ trợ giúp đỡ các xã nghèo miền tây phát triển kinh tế. Cùng với hỗ trợ bò giống, BĐBP tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn các gia đình thực hiện kỹ thuật làm chuồng trại và kỹ thuật chăm sóc để con giống phát triển, nhằm giúp các gia đình từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Từ ngày 27 đến 31-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Văn hóa thành phố Sóc Trăng xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn các xã, phường biên giới thuộc huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Chương trình đã thu hút hàng nghìn người dân và cán bộ, chiến sĩ đến xem, cổ vũ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, sáng nay (1-8), nhiều đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ. Chia sẻ khó khăn và động viên nhân dân vùng úng ngập của huyện Chương Mỹ, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Giám đốc Chử Xuân Dũng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh và nhân dân huyện Chương Mỹ; đồng thời, quyết định hỗ trợ 5 trường học vùng ngập úng, mỗi trường 200 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, đoàn công tác của quận Bắc Từ Liêm, đoàn công tác của quận Hoàng Mai đã đến chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ.

Công ty CPHH Vedan Việt Nam phối hợp với Tổng bệnh viện Vinh Dân (Đài Trung - Đài Loan) tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí tại ba huyện Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Với chi phí gần 2 tỉ đồng, trong ba ngày 31-7 đến ngày 2-8-2018, Công ty CPHH Vedan Việt Nam phối hợp cùng đoàn y, bác sĩ của Tổng Bệnh viện Vinh Dân thực hiện hoạt động từ thiện này cho người dân tại các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai… Theo đó, mỗi năm có hơn 2.000 người dân tại ba huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất được khám bệnh bởi các bác sĩ trưởng khoa, chủ nhiệm từ các chuyên khoa như khoa ngoại, khoa nhi, khoa da liễu, khoa phục hồi chức năng, khoa nội, khoa tai mũi họng, khoa phụ sản, khoa xét nghiệm…

Đoàn cứu trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội vừa kết thúc chuyến thăm, hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập thuỷ điện Xê-pian-Xê Na Noy tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Lào trong 2 ngày 30-31/7. Số quà trị giá 220 triệu đồng bằng hiện vật gồm đồ dùng gia đình (gồm chăn, màn, nồi, ấm đun nước, xô, gáo...) và các thiết bị lọc nước Lifestraw do Công ty cổ phần Na No Phạm Gia tài trợ đã được đoàn công tác trực tiếp trao tặng tại hiện trường. Trước đó, Trung ương Hội cũng đã hỗ trợ trực tiếp 50.000 USD cho các nạn nhân thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Hạ Yến My

Tổng hợp