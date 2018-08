BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Cán bộ chiến sĩ chung tay làm sạch biển

Cuối tháng 7/2018, cơn bão số 3 đổ bộ vào Nghệ An cùng với mưa lớn kéo dài đã khiến một lượng lớn rác thải sinh hoạt, cây gỗ… theo dòng chảy từ sông dạt vào bãi biển. Hàng trăm CBCS Công an đã chung sức dọn sạch hơn 1km bãi biển. Trước đó, Ban tổ chức đã đến thăm hỏi và tặng quà trị giá 5 triệu đồng cho gia đình Trung tá Nguyễn Văn Anh, hiện đang công tác tại Phòng Thanh tra CA tỉnh Nghệ An có vợ bị tâm thần phân liệt đã nhiều năm, con trai thứ 2 mới được 2 tháng tuổi phải điều trị tại Hà Nội.

Thép miền Nam đã trao những ngôi nhà tình nghĩa - món quà vừa có giá trị vất chất, vừa có ý nghĩa tinh thần rất lớn cho bà con nơi này. Chỉ riêng trong vòng vài năm trở lại đây, số nhà tình nghĩa này đã lên đến vài chục căn. Mới đây, ngày 31/5/2018, Công ty đã trao 20 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1,1 tỷ đồng cho huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Và nữa, đó là hàng nghìn suất học bổng được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh đã là một hoạt động trở thành thông lệ từ nhiều năm nay. Hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, với hơn 2 tỷ đồng trong năm 2018, điểm đến của các đoàn xã hội từ thiện của Thép miền Nam luôn luôn là những học sinh nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt mà mỗi sự động viên, hỗ trợ từ phía cộng đồng đều là động lực để họ vượt lên trên hoàn cảnh.

Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Attapeu 20.000 USD khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh đã đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng trao số tiền 20.000 USD của UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ cho tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân Lào trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao số tiền 10.000 USD cho tỉnh Attapeu (nước CHDCND Lào) để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Attapeu hứa sẽ sử dụng số tiền cứu trợ đúng mục đích nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hội Thiện tâm “Nối vòng tay lớn Hà Tĩnh” vừa đến thăm và trao tặng số tiền hơn 43 triệu đồng cho gia đình anh Phạm Thanh Hường (SN 1961) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1964) ở thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Anh Hường bị ung thư, qua nhiều lần chạy chữa không khỏi đành phải phẫu thuật cắt bỏ ¾ dạ dày. Hàng tháng anh đều phải ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chuyền hóa chất, điều trị. Chị Nhung bị ung thư niêm mạc má trái. Hiện nay, sức khỏe 2 vợ chồng anh chị Hường - Nhung đang yếu dần, kinh tế ngày càng kiệt quệ.

Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” đã nhận được 21.490 tin nhắn tương đương với gần 430 triệu đồng. Mục tiêu của Chương trình là vận động ít nhất 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ thùng hàng gia đình, xây, sửa nhà, sinh kế cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ quét và sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua. Với kết quả vận động từ chương trình tin nhắn và sự ủng hộ của nhân dân cả nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp nhân dân các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Đã 8 năm nay, tại khu vực đường ngang dân sinh từ Quốc lộ 5 cắt ngang đường sắt dẫn vào khu dân cư thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, quận An Dương, Tp Hải Phòng có một trạm gác tàu được dựng lên và hoạt động rất hiệu quả. Người dân thường xuyên qua lại trên cung đường này vẫn trìu mến gọi bốt gác tàu của ông Nguyễn Văn Xá là “Nơi gặp gỡ của những tấm lòng thiện nguyện”. Những việc làm thiện nguyện của cụ ông Nguyễn Văn Xá và VKSND TP Hải Phòng không chỉ góp phần gìn giữ sự bình yên trên những chuyến tàu, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, mà còn góp phần gìn giữ và tôn vinh những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam.

Trồng hơn 2 nghìn cây xanh, làm hàng trăm trụ đèn, nạo vét kênh mương, ôn tập hè, dạy bơi cho các em nhỏ… là những việc làm của 164 chiến sĩ “Mùa hè xanh”: Họ để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Gia Lai. Theo Tỉnh Ðoàn Gia Lai, Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” 2018 trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của 71 sinh viên hai trường ÐH ở TPHCM; 60 sinh viên trường ÐH Nông lâm TPHCM phân hiệu tại Gia Lai; 15 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và nhiều ÐVTN ở địa phương. (Xem chi tiết...)

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ TPHCM suốt chặng đường 25 năm qua đã ghi những dấu ấn sâu đậm, tập hợp được nhiều đối tượng thanh niên, mang lại hiệu quả lớn, nhiều ý nghĩa, trở thành “cái nôi” của phong trào thanh niên tình nguyện thời kỳ Đổi mới. Qua 25 năm, phong trào thanh niên tình nguyện của TPHCM đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những phong trào nổi bật, ghi đậm dấu ấn không chỉ tại TPHCM mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh thành, cả nước và quốc tế, thể hiện sức sống mạnh mẽ, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, đầy ý nghĩa. (Xem chi tiết...)

